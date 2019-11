Ci potrebbe essere ben presto una nuova regola nella nostra Serie A e in futuro anche nel calcio internazionale se venisse accolta la richiesta rivolta all’Ifab, l'organo internazionale che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale. L'ha fatta il presidente della nostra Federcalcio, Gravina e riguarda il numero di sostituzioni che un allenatore avrebbe a disposizione durante il corso di un incontro.

Il ‘caso' Politano

Invece delle classiche attuali tre, si potrebbe arrivare fino a cinque sostituzioni durante gli incontri così da agevolare gli allenatori in caso di difficoltà. La richiesta mossa dalla Figc arriva, non a caso, all'indomani delle immagini giunte da Dortmund. In Champions League l'Inter ha fatto l'ultima sostituzione inserendo in campo Politano che pochi minuti dopo si è infortunato alla caviglia. Ciò ha costretto i nerazzurri a giocare gli ultimi 20 minuti in 10 uomini con l'esterno zoppicante in mezzo al campo senza poter essere sostituito a sua volta.

Tempi lunghi per decidere

Sarebbe una svolta epocale che andrebbe a toccare uno dei capisaldi del calcio di sempre ma che davanti alle esigenze attuali avrebbe un senso compiuto nel permettere ai tecnici di gestire al meglio le proprie rose e dare cambi e riposo ai vari giocatori. Ovviamente sarebbe un cambiamento epocale e quindi molto delicato che richiede un'analisi approfondita.

La ‘deroga' e la Serie A come esperimento

I tempi non sarebbero brevi, di certo non ci saranno novità dalla prossima stagione, ma la stessa Ifab potrebbe decidere di concedere una "deroga" per una sperimentazione italiana della regola. In questo caso il nostro campionato diverrebbe un esperimento, nella speranza che sia virtuoso così come è capitato in occasione del VAR e della tecnologia a bordo campo.