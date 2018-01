Gli appassionati di calcio italiani dovranno aspettare ancora una settimana prima di rivedere in campo la Serie A alle prese con la sosta invernale. Ci si potrà consolare per ora con gli altri top campionati del Vecchio Continente, ovvero Premier, Liga, Ligue 1 e anche con la Bundesliga che riapre i battenti dopo 22 giorni di stop. Si torna a giocare dunque nel campionato tedesco con l'anticipo del venerdì che vedrà impegnati i campioni in carica del Bayern.

La Bundesliga riparte con l'anticipo Bayer-Bayern.

Dopo la sosta invernale iniziata il 20 dicembre, si torna a giocare in Bundesliga con la 18a giornata. Ad aprire le danze un super anticipo del venerdì: questa sera con fischio d'inizio alle 20.30 andrà in scena Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. Uno scontro d'alta classifica tra la 4a e la prima della classe che ha le mani sul campionato in virtù degli 11 punti di vantaggio sullo Schalke. Riparte dunque la caccia alla capolista rigenerata dalla cura Heynckes dopo l'addio ad Ancelotti.

Dove vedere in tv Bayer Leverkusen-Bayern Monaco e le altre sfide della Bundesliga.

In queste ore gli appassionati di calcio si stanno chiedendo dove vedere in tv Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, anticipo del venerdì della 18a giornata di Bundesliga. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva per gli abbonati a partire dalle 20.30 su Fox Sports (il canale 206 della piattaforma Sky). Nessuna diretta televisiva in Italia invece per le sfide del sabato, ovvero Augusta-Amburgo, Brema-Hoffenheim, Eintracht-Friburgo, Hannover-Magonza, Stoccarda-Hertha, RB Lipsia-Schalke. Nella giornata di domenica invece sarà possibile assistere ancora su Fox Sports ai due posticipi Colonia-Borussia Moenchengladbach (ore 15.30) e Borussia Dortmund-Wolfsburg (ore 18).

Caccia al re dei bomber Lewandowski.

Con la Bundesliga oltre alla caccia al Bayern Monaco, riparte anche la caccia al suo bomber principe Robert Lewandowski. Il centravanti polacco è il leader della classifica marcatori con 15 reti in 17 partite. Alle sue spalle Aubameyang fermo a quota 13 e al centro di un tormentone di mercato relativo al possibile addio al Borussia, dopo le voci (poi smentite) sull'interesse del Guangzhou. Attenzione anche a Finnbogason dell'Augsburg, terzo a quota 11 reti.