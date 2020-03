Un'interrogazione parlamentare per richiedere la trasmissione in chiaro delle partite del campionato di Serie A. E' quella che ha presentato, con procedura d'urgenza, la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, il giorno dopo il nuovo decreto governativo che ha sancito – in ambito calcistico – la chiusura degli stadi ai tifosi per 30 giorni, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni nel contesto dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

"Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si disputeranno a porte chiuse e i tifosi non avranno la possibilità di assistere agli incontri negli stadi, chiedo al Governo di intervenire presso Sky, DAZN e Rai affinchè tutte le partite possano essere trasmesse in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale"

Serie A: partite in chiaro

La possibilità di trasmettere in chiaro le partite della Serie A era emersa già la scorsa settimana, nei giorni precedenti alla sfida – prima a porte chiuse, poi rinviata – tra Juventus e Inter in programma inizialmente domenica 1 marzo. Sky, detentrice in esclusiva dei diritti di trasmissione della partita, aveva dato la propria disponibilità a trasmettere l'incontro in chiaro, vista anche la grande risonanza mediatica dell'evento e la valenza ai fini della corsa Scudetto. Per legge, però, Sky non può trasmettere partite in chiaro: l'emittente satellitare, da bando, ha acquistato i diritti per la trasmissione esclusiva di alcune partite della Serie A sul satellite, e dunque non in chiaro. Affinché lo scenario possa cambiare, nell'immediato futuro, è necessario un intervento ad hoc da parte dell'autorità garante. Una circostanza che al momento resta piuttosto improbabile.