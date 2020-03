La Serie A ha un nuovo calendario. È quello che presto diventerà ufficiale e che è stato concordato in seguito al Consiglio di Lega che si è tenuto oggi a Roma, per mettere ordine dopo settimane convulse con 12 partite rinviate tra massimo campionato e Coppa Italia. La notizia più importante è che la Lega Serie A ha identificato la linea da seguire per adeguarsi alle direttive del governo in tema di Coronavirus: il campionato si giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile.

Le date dei recuperi nel prossimo weekend:

7 marzo 20.45 – Samp-Verona

8 marzo 12.30 – Milan-Genoa

8 marzo 15.00 – Parma-Spal

8 marzo 15.00 – Sassuolo-Brescia

8 marzo 18.00 – Udinese-Fiorentina

8 marzo 20.45 – Juventus-Inter

(in aggiornamento)