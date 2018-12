Una giornata all'insegna del calcio. Il 19° turno di Serie A inizierà alle 12.30 per finire poi alle 20.30. In mezzo ben sette partite in contemporanea alle 15, più una coda alle 18 che vede impegnato il Napoli. Insomma, un sabato non qualunque per chi ama il calcio con una non stop di 11 ore da seguire alternandosi tra le varie proposte televisive, satellitari e di streaming online.

Il palinsesto televisivo permette in questa stagione di potersi godere tutte le partite attraverso uno switch tra la piattaforma satellitare Sky e il nuovo spazio online di streaming grazie a DAZN. Un binomio che con pochi euro permette di non perdere alcuna gara sin dall'ora di pranzo.

Il palinsesto tv e streaming

Si inizia con Juventus–Sampdoria in programma sabato 29 dicembre ore 12.30. La diretta satellitare sarà esclusiva di Sky Sport su cui si potrà assistere al lunch match dei bianconeri contro i blucerchiati, con ampi pre partita e post gara prima dell'abbuffata delle 15.

Nel pomeriggio di sabato ci saranno ben sette partite in contemporanea che saranno trasmesse da Sky e da DAZN con un palinsesto già determinato da inizio stagione attraverso gli accordi con la Lega Calcio in base ai bandi vinti e ai diritti tv ottenuti ad agosto.

Sulla piattaforma Sky saranno trasmesse le seguenti cinque partite:

Chievo – Frosinone (sabato 29 dicembre ore 15)

Empoli – Inter (sabato 29 dicembre ore 15)

Lazio – Torino (sabato 29 dicembre ore 15)

Sassuolo – Atalanta (sabato 29 dicembre ore 15)

Udinese – Cagliari (sabato 29 dicembre ore 15)

Su DAZN, si potranno seguire due gare in diretta online in live streaming sui vari device:

Parma – Roma (sabato 29 dicembre ore 15)

Genoa – Fiorentina (sabato 29 dicembre ore 15)

Infine, gli ultimi due incontri di giornata, il primo alle 18 il secondo in posticipo classico serale alle 20.30. La sfida del San Paolo del Napoli contro il Bologna sarà visibile sulla piattaforma Sky. Alla sera, San Siro e la gara tra Milan e Spal sarà invece usufruibile attraverso il servizio di DAZN:

Napoli – Bologna (sabato 29 dicembre ore 18)

Milan – SPAL (sabato 29 dicembre ore 20.30)