Serie A, 11a giornata: dove vedere le partite in tv su Sky e DAZN

Ecco il programma delle partite in calendario per l’11a giornata di Serie A. Dove vederle e su quali canali tv, in chiaro e in streaming. Sabato 2 novembre si giocheranno Roma-Napoli, Bologna-Inter e Torino-Juventus. Sei partite si disputeranno domenica 3 novembre, il posticipo è Milan-Lazio. Lunedì 4 novembre c’è Spal-Sampdoria.