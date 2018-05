Dieci curiosità sul campionato di Serie A che domenica sera ha chiuso i battenti con le vittorie di Roma e Inter, fondamentale quella dei nerazzurri che sono riusciti a tornare in Champions League dopo ben sei anni. Va agli archivi un campionato che – a differenza di quelli passati – è stato più avvincente sia per la lotta al vertice sia in zona retrocessione. Il duello a distanza tra Juventus (settimo titolo consecutivo) e Napoli ha scandito la stagione con un trend di rendimento pazzesco: 95 punti per i bianconeri, 91 per gli azzurri (record per il club) ai quali resta anche il rammarico di non essere riusciti ad agganciare il tricolore pur avendo sfondato il muro dei 90.

Copertina nerazzurra che nella speciale graduatoria in pillole è presenta con due dei protagonisti della cavalcata conclusa in gloria all'Olimpico contro la Lazio. Mauro Icardi ha realizzato il suo centesimo gol in Serie A da quando indossa la casacca dell'Inter su 159 match disputati. Accanto a lui c'è un'altra colonna della formazione di Luciano Spalletti: si tratta del difensore centrale – ex della Sampdoria – Milan Skriniar che ha fatto registrare un ‘piccolo' record personale come sottolineato da un dato della Opta. Da quando la Serie A è tornata 20 squadre, è il primo giocatore di movimento nerazzurro a essere stato impiegato per tutti i minuti del campionato (3420), superando anche l'ex bandiera Javier Zanetti (3375 minuti nel 2008/09).

Dalla Milano interista a quella rossonera. Il ‘diavolo' di Rino Gattuso ha centrato il sesto posto e la qualificazione diretta alla prossima edizione di Europa League. Stagione tra alti e bassi per i rossoneri ma con la curva in crescendo da quando sulla panchina s'è accomodato l'ex centrocampista al posto di Montella. Nell'ultima gara di campionato contro la Fiorentina l'allenatore ha mandato in campo la seconda formazione titolare più giovane della Serie A (età media di 24 anni e 78 giorni). Era già accaduto – come sottolineato dalla Opta anche in questo caso – alla prima giornata in occasione del match con il Crotone. Menzione speciale per Cutrone, attaccante classe '98 giunto in doppia cifra e in Europa tra i migliori della sua età assieme a Mbappé del Psg.

Riflettori puntati ancora sul Napoli ma questa volta su due calciatori in particolare: Lorenzo Insigne e Arek Milik. Il primo negli ultimi 3 campionati ha fornito 30 assist: più di quanto abbia fatto ogni altro giocatore nella massima serie. Il ‘magnifico' ha mostrato di avere piede caldo, misura del passaggio calibrato e un partner in attacco d'eccezione… è il polacco Milik, rientrato dopo un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto a lungo lontano dal rettangolo verde. Tre delle cinque reti realizzate sono scaturite da assist di Insigne.