Brutto incidente stradale per il portiere del Manchester United Sergio Romero, che fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza. L'ex numero uno della Sampdoria e della nazionale argentino è rimasto coinvolto in uno scontro stradale e la sua vettura, una Lamborghini, è finita fuori strada. I Red Devils hanno fatto sapere che le notizie delle ultime ore sono vere e soprattutto hanno fatto sapere che al di là dello spavento non ci sono stati problemi di alcun tipo per Romero.

Incidente stradale per Sergio Romero

Il Manchester United ieri ha perso in casa del Liverpool, ma oggi si è già ritrovato per allenarsi, perché in Premier League c'è un turno infrasettimanale da giocare e così questa mattina il portiere Sergio Romero si è diretto a Carrington, sede storica degli allenamenti del Manchester United. Ma proprio nei pressi del centro è stato coinvolto in un incidente stradale, la sua auto è uscita fuori dalla carreggiata ed è rimasta in bilico. Fortunatamente l'argentino non ha riportato alcuna lesione, la vettura è completamente distrutta. I Red Devils, con un comunicato, hanno fatto sapere che Romero ha subito un incidente con la Lamborghini che si è fermata a ridosso degli alberi che costeggiano la corsia.

Romero al Manchester United è la riserva di De Gea

L'argentino è alla quinta stagione con il Manchester United, gioca in un grande club, uno dei migliori e più vincenti al mondo, ma in realtà in questi anni è stato poco impiegato, una sola presenza in Premier League in due anni e mezzo, dietro all'ottimo De Gea. Ha avuto spazio però nelle coppe, in questa stagione ha disputato 9 partite tra Carabao Cup, FA Cup e soprattutto Europa League. Complessivamente ha giocato 46 partite con lo United, con cui ha vinto quattro trofei: Coppa d'Inghilterra, Coppa di Lega, Europa League e Community Shield.