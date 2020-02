Sergio Ramos è una specie di dottor Jekyll e mr.Hyde. Ci sono giornate in cui sembra capace di tutto e altre in cui fa lo stesso, ma in accezione totalmente negativa. Il difensore spagnolo del Real Madrid non si è mai risparmiato sotto entrambi i punti di vista e per questi motivi attira su di sé la critica. Il capitano dei blancos ieri sera è stato espulso all'85' della partita contro il Manchester City al Santiago Bernabéu, finita 2-1 per gli inglesi, per un fallo da ultimo uomo su Gabriel Jesus e questa sanzione gli impedirà di giocare il 17 marzo a Etihad.

Sergio Ramos è diventato ieri, insieme a Edgar Davids e Zlatan Ibrahimovic, il giocatore con il maggior numero di espulsioni (4) in tutta la storia della Champions League e per il difensore andaluso si tratta del cartellino rosso numero 27 in carriera, 1 con il Siviglia B e 26 con il Real Madrid. Con la sanzione di ieri sera il difensore 1986 è il giocatore con più cartellini rossi nella storia della Liga, il calciatore con più rossi nella storia della Champions League, nella storia del Real Madrid e della nazionale spagnola. Non proprio dei record positivi.

Sergio Ramos supera Buffon: è il giocatore più presente in Champions

Dopo aver attenzionato la parte malvagia, ci spostiamo su quella buona. Nonostante ieri sera si sia vista pochissimo, se non per i dati statistici: Sergio Ramos nella sfida con il Manchester City ha superato Buffon ed è diventato il giocatore più presente in Champions League perché ha messo a referto oggi la partita numero 124 nella massima competizione europea. Il centrale difensivo spagnolo, come riportato da Opta, ha disputato la sua 124a partita in Champions, staccando il portiere bianconero a 123 apparizioni.