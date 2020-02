La sconfitta inaspettata in casa del Levante non ha permesso al Real Madrid di Zidane di effettuare il contro-sorpasso in testa alla classifica della Liga e ha generato diverse polemiche nel post-partita del Ciutat de València. Il protagonista indiscusso dopo il triplice fischio finale è stato Sergio Ramos, capitano dei blancos, che ha indirizzato delle parole molto forti nei confronti della direzione arbitrale Hernández: secondo il difensore andaluso l'arbitro non avrebbe tenuto un comportamento corretto nei suoi confronti e le sue parole stanno facendo molto discutere in Spagna, Il capitano del Real si è espresso così in zona mista:

La mia mano in Supercoppa, contro il Valencia, è stata sanzionata ed era involontaria: con il Leganes ci sono state due mani involontarie che non sono state sanzionate. Non mi piace parlare degli arbitri, come ho sempre detto sono umani e possono sbagliare. A volte, però, ti fanno venire dei dubbi e ti fanno pensare: il criterio è diverso a seconda delle giornate…Gli arbitri, una volta, erano più rispettosi, ora invece è impossibile parlare con loro: i capitani sono lì per aiutarli. C’è arroganza, è scandaloso. Alla fine della partita ho chiesto al direttore di gara se avesse problemi personali con me. Alcune decisioni sono prestabilite

Ramos nel mirino del Comité de Competición

Sergio Ramos ha lanciato delle accuse molto pesanti nei confronti dell'arbitro Hernández e queste sue dichiarazioni potrebbero essere sanzionate dal Comité de Competición e potrebbero anche compromettere la sua presenza nel Clasico contro il Barcellona della prossima settimana se dovesse arrivare una squalifica.

In tanti da ieri sera hanno chiesto che l'associazione degli arbitri si muovesse nei confronti di Sergio Ramos per proteggere i suoi membri ma non tutti sono convinti che arriverebbe la squalifica dopo il trattamento riservato a Sergio Busquets dopo Barcellona-Real Sociedad: in quel caso il centrocampista dei culé disse che l'arbitro non aveva concesso volutamente un rigore alla sua squadra. Questo precedente potrebbe essere il motivo per cui le non dovrebbero esserci ripercussioni per le dichiarazioni del capitano del Real Madrid.