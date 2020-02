Via ai sedicesimi di finale dell'Europa League. Sorprese già nella prima tranche delle gare d'andata con calcio d'inizio alle 18.55. Subito in campo l'Inter di Antonio Conte (che è uscita dalla trasferta in casa del Ludogorets con una vittoria per 2-0 firmata da Ericksen e Lukaku), ma non solo. Andiamo quindi a vedere tutti i risultati di queste prime gare della fase ad eliminazione diretta della competizione continentale.

Getafe-Ajax 2-0: spagnoli ancora ‘indigesti' per i Lancieri

Dopo la "retrocessione" dalla Champions League all'ultima giornata della fase a gironi per mano del Valencia, l'Ajax di Erik ten Hag continua a stentare in territorio spagnolo anche in Europa League. I Lanceri, infatti, debuttano nella manifestazione con una sconfitta (2-0) sul campo del sorprendente Getafe (attualmente al terzo posto in Liga). A portare in vantaggio i padroni di casa ci ha pensato Deyverson che prima dell'intervallo ha sfruttato un errore di posizionamento della retroguardia olandese per siglare la sua prima rete con la maglia degli "Azulones".

Il brasiliano, arrivato in prestito dal Palmeiras durante la sessione invernale di calciomercato, al momento dell'esultanza verrà poi colpito al fianco da un accendino lanciato dal settore ospiti del Coliseum Alfonso Perez accentuandone ed enfatizzandone l'impatto che ha comunque costretto l'arbitro a sospendere per qualche minuto il match, ripreso poi solo dopo che i tifosi ospiti fossero "ammoniti" attraverso un annuncio dagli altoparlanti dello stadio. Nei minuti di recupero poi Kenedy sigla il definitivo 2-0 che complica ulteriormente il discorso qualificazione per l'Ajax in vista della gara di ritorno.

Club Brugge-Manchester United 1-1: Martial ‘salva' i Red Devils

Partita esterna complicata anche per il Manchester United che non riesce ad andare oltre l'1-1 in casa del Club Brugge. In Belgio infatti a passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Dennis che beffa i due centrali in maglia rossa su un lungo lancio del proprio portiere Mignolet. Il pareggio dei Red Devils è invece tutto frutto del francese Martial che deposita in rete dopo una pregevole azione personale prima dell'intervallo. Inutili gli sforzi nella ripresa degli uomini di Solskjaer che causa imprecisione non sono riusciti a completare la rimonta rimandando il discorso qualificazione al match di ritorno dell'Old Trafford.

Il Salisburgo ‘orfano' di Haaland soccombe a Francoforte

Qualificazione già ipotecata invece per l'Eintracht Francoforte dopo il 4-1 inflitto sul proprio terreno di gioco agli austriaci del Salisburgo che sembrano aver accusato molto (e non sopperito) le partenze di Erling Haaland e Minamino nell'ultima sessione di mercato. Questi invece i risultati delle altre gare d’andata dei 16esimi di Europa League delle 18.55: Cluj – Siviglia 1-1; Copenaghen – Celtic 1-1; Ludogorets – Inter 0-2; Shakhtar Donetsk – Benfica 2-1; Sporting Lisbona – Basaksehir 3-1.