La favorita allo scudetto è la Lazio. Non perché ha battuto l'Inter nel posticipo di domenica sera valido per la 24a giornata di Serie A. O meglio, non solo perché ci è riuscita. I motivi per indicare nella squadra di Simone Inzaghi la reale alternativa concreta per il tricolore a Juventus e Inter sono altri e radicati tra il passato, il presente e il futuro dei capitolini. Anche se al momento vivono nel Limbo della seconda posizione in classifica, dopo una rincorsa infinita e non ancora conclusa, è la Lazio da qui a giugno a poter aspirare seriamente al titolo di Campione d'Italia.

Ci sono almeno tre motivi per dire che può essere la Lazio il nuovo campione d'Italia 2019/2020 di Serie A: il calendario, l'attitudine a vincere gli scontri diretti, aver cambiato meno delle avversarie. Tutti validi, comprovati dai risultati, dal gioco, dagli impegni passati, presenti e futuri. Non da ultimo il fatto che la Lazio ha già assaporato il successo stagionale in Supercoppa Italiana, che ha dato all'ambiente la scossa per scrollarsi di dosso un torpore da troppo tempo presente in Capitale.

I successi e il progetto solido

Così, l'Inter – oggi terza – e la Juventus – prima ma di una sola incollatura – devono prendere atto che il pericolo numero uno è il club di Claudio Lotito. Che ha battuto i bianconeri due volte (in campionato e in Supercoppa) e l'Inter una, attraverso il gioco e la qualità del campo. Perché la Lazio vanta un progetto che non è cambiato in estate, prosegue da anni, verte sullo stesso allenatore e su capisaldi precisi, da Luis Alberto a Milinkovic-Savic, fino ad Acerbi e Immobile.

Il calendario e le Coppe, alleate della Lazio

Ma è forse il terzo fattore, il calendario, che può fare la reale differenza, soprattutto da qui fino ad aprile. La Lazio è l'unica delle tre contendenti a non dover giocare le coppe. Durante la settimana non avrà ‘distrazioni' o ‘impegni' in Europa che richiedono energie psicofisiche oltre ad una gestione particolare, tra trasferte, spostamenti, rielaborazione di allenamenti e preparazione. La Juventus è impegnata in Champions League contro il Lione, con l'obiettivo assoluto di approdare almeno ai quarti per evitare nuove feroci critiche su una stagione già in parte deludente per molti dei tifosi juventini. L'Inter ha il ‘fastidio' Ludogorets, doppio match in Europa League in cui rischia solo brutte figure, avendo tutto da perdere e alcunché da guadagnare.

In questi impegni infrasettimanali ai quali l'Inter si sta già dedicando, si incatenano anche quelli del campionato, con un calendario in cui adesso non sarà più possibile commettere passi falsi. E che vede la sfida tra Juventus e Inter fra un paio di settimane, proprio a cavallo tra le gare di Coppa. Mentre la Lazio, potrà preparare i propri match con la calma di chi scenderà in campo solamente nel weekend di campionato.

Juve-Inter tra Ludogorets e Lione

La 25a giornata arriva dopo l'andata dell'Inter nei 16mi di Europa League e vedrà i bianconeri giocare a Ferrara contro l'ultima (la Spal) e l'Inter in casa contro la Sampdoria, sull'orlo della B. Due sfide non impossibili, così come quella della Lazio, impegnata a Genova contro l'altra ligure, il Grifone rossoblù. Se i capitolini terranno, decisiva sarà la 26a giornata dove potrebbe scoccare la scintilla. C'è Juventus-Inter in programma che potrebbe escludere nella corsa una delle due avversarie. Proprio subito dopo al ritorno dei bianconeri in Champions, contro il Lione, e con i nerazzurri reduci dal return-match di Europa League. Che avranno preso ovviamente, forze psicofisiche importanti, mentre la Lazio giocherà all'Olimpico contro il Bologna.

Le semifinali di Coppa Italia

Subito dopo Juve-Inter, ecco arrivare le semifinali di ritorno di Coppa Italia, dove Juve e Inter sono ancora nel pieno della bagarre non avendo chiuso i giochi nei rispettivi match d'andata: i bianconeri difenderanno a Torino l'1-1 da un Milan che non ha altro obiettivo stagionale se non raggiungere la finale del torneo tricolore, mentre l'Inter scenderà al San Paolo dopo la sconfitta di San Siro (1-0). Altre gare, altre energie fisiche e mentali da dedicare.

27a e 28a giornata con l'Europa nella testa