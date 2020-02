La rivalità tra Bari e Lecce è molto forte, ed è nota. Ma certo non si pensava che sfociasse, in una giornata complicata per l'Italia intera, in un momento di ordinaria follia. I tifosi delle due squadre si sono incrociati oggi, casualmente. Quelli del Lecce erano diretti a Roma, dove alle 18 è in programma la partita dell'Olimpico. Mentre quelli baresi erano diretti a Castellammare di Stabia per la sfida contro la Cavese, di Serie C. All'altezza di Ofanto Sud ci sarebbe stato un agguato premeditato da parte dei tifosi del Bari che avrebbero circondato un pullman con tifosi del Lecce e li avrebbero selvaggiamente aggrediti. Ci sarebbero dei feriti. Nel pullman dei tifosi giallorossi leccesi anche alcuni bambini.

Violenti scontri nel Foggiano tra tifosi di Bari e Lecce

Sulla A16 Napoli-Canosa nel tratto compreso tra Cerignola Ovest e Candela ci sono stati dei violenti scontri tra i tifosi di Bari e Lecce, esattamente all'altezza di Ofanto. Secondo una prima ricostruzione l'agguato sarebbe premeditato, e la prova sarebbe rappresentata da alcuni chiodi trovati sull'asfalto da parte delle forze dell'ordine. I pulmini, con a bordo i tifosi del Lecce, hanno bucato, sono stati costretti a fermarsi e quando lo hanno fatto, hanno trovato, pronti, 200 supporters baresi che avrebbero teso loro una trappola e hanno circondato i due bus diretti all'Olimpico con a bordo una ventina di tifosi del Lecce. Con spranghe e torce i più accesi tifosi del Bari hanno aggredito i tifosi e incendiato i pulmini. Ci sono anche dei feriti, fortunatamente non gravi.

La Polizia ha scortato i tifosi del Lecce

L'arrivo di alcune automobili ha messo in fuga i teppisti. I tifosi del Lecce hanno chiamato le Forze dell'Ordine che sono giunte prontamente sul posto e dopo aver fatti i rilievi del caso hanno scortato per un lungo pezzo del tragitto i supporter giallorossi pugliesi, che con mezzi diversi, cioè con un auto private, sono ripartiti alla volta di Roma, dove oggi si disputerà solo una delle due partite in programma di questa giornata di Serie A.