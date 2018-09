E' già assolo Juventus. Dopo tre giornate di campionato e tre successi dei bianconeri, sembra già tutto scritto. Perché se i campioni d'Italia sono ripartiti da dove si erano fermati, ovvero la vittoria, tutte le altre possibili inseguitrici hanno commesso almeno un passo falso. Sono solo Ronaldo &co a punteggio pieno mentre Roma e Napoli lamentano già una sconfitta all'attivo così come Inter e Milan. Due per la Lazio. Insomma, le quote per lo scudetto 2018/2019 sembrano essere state già assegnate.

Per i professionisti della scommessa, infatti, già ai primi di settembre la corsa al tricolore è compromessa con lo scudetto assegnato per manifesta superiorità alla Juventus. In attesa che la squadra di Max Allegri scateni tutto il proprio potenziale a disposizione (Ronaldo è ancora a secco), non c'è speranza per chi in estate ha investito tempo idee e denaro per far fronte allo strapotere juventino.

Il verdetto del campionato. Una Juventus a pieni punti, solitaria in testa al campionato e che già guarda tutti dall'alto verso il basso. Questo ha decretato il primo giro di vite del campionato fermatosi per la pausa per le Nazionali. Insomma, la Juventus campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva non sarà una sorpresa almeno stando alle quote che sono state rinnovate dopo l'ultimo turno di Serie A.

Dominio Juventus. Bianconeri al successo con quote bassissime in lavagna, quasi ingiocabili: si passa dal 1.30 all'1.40, davvero un verdetto più che scontato. Chi dovesse cercare gloria e fortuna deve guardare altrove e puntare su una delle inseguitrici oggi a quote più interessanti e quasi impossibili. Il vero azzardo al momento sarebbe rappresentato dalle due milanesi. Difficile ipotizzare sia Milan che Inter fuori dalle Coppe e lontane come ora dalla vetta, per questo è il momento di giocarle.

Inter e Milan, appaiate a 12. L'Inter reduce dal riscatto di Bologna ha dato segnali di risveglio. I nerazzurri non sono quotati benissimo in lavagna. Dall'iniziale 8.50 sono al momento bloccati sul 12 a 1. Stessa cifra dei rossoneri che erano partiti molto male (dopo la sconfitta di Napoli erano scivolati a 25) e che adesso hanno ripreso un po' di fiducia con il successo di San Siro sulla Roma. Anche Gattuso e i suoi sono a 12/1 e difficilmente questa quota potrebbe alzarsi ancora.

Erano certezze, ma adesso sono punti interrogativi anche Napoli e Roma. Entrambe tallonavano la Juventus adesso la inseguono a debita distanza. Il doppio contemporaneo crollo ha aperto un solco tra i bianconeri e le due antagoniste, anche in lavagna e non solo in classifica.

Scivolone Napoli e Roma. Lo scudetto agli azzurri di Ancelotti, prima della terza giornata, era pagato intorno ai 4.50, una quota più che onesta. Adesso parte da una quota quasi al doppio, tra i 7 e i 7.50. Solo 4 punti in tre partite per la Roma, che ha cambiato moltissimo e che non aveva convinto in estate gli scommettitori. I ragazzi di Di Francesco erano partiti da una quota di 9.00, ma adesso la vittoria finale dei giallorossi viene addirittura pagata 15 e 16.