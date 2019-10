Ritirarsi dal mondo del calcio senza attendere di avere 35 anni e più ma semplicemente perché nelle ultime stagioni il proprio rendimento non è più all'altezza delle aspettative, in calo, per mille motivi e ragioni non solo fisiche. E' ciò che sta accadendo al giocatore tedesco Andrè Schurrle che starebbe pensando ad appendere al fatidico chiodo gli scarpini, già adesso all'età di 28 anni.

Da Dortmund a Mosca

Schürrle è ancora di proprietà del Borussia Dortmund, ma ha lasciato la Bundesliga ed è andato a giocare in prestito allo Spartak Mosca. In questa stagione ha giocato fino ad ora nove partite del campionato russo, trovando un goal e due assist ma non sembrerebbe soddisfatto del proprio rendimento che negli ultimi anni è andato calando.

Non so sinceramente cosa farò, Ho 28 anni ma forse giocherò ancora solo un altro anno, al massimo i prossimi due

Tra Bundesliga e Premier

Una carriera di tutto rispetto per Schurrle che può vantare anche un Mondiale con la Germania conquistato nel 2014, da titolare. Ha giocato in Inghilterra (nel Chelsea) e soprattutto in Bundesliga con le maglie del Borussia Dortmund, Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Con i primi due ha vinto anche la Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania.

Il desiderio di smettere

Ultimamente però più che giocate e prestazioni, quella di Schurrle è diventata una carriera da giramondo, un girovagare che non gli ha regalato la pace cercata. Prima al Fulham, poi allo Spartak Mosca con una sempre crescente difficoltà nel realizzare ciò che sa fare meglio: il gol. Da qui la sensazione che forse, l'avventura possa essere arrivata alla fine, come ha confessato in una recente intervista alla Bild: "Mentirei se dicessi che non ho mai pensato al ritiro. Soprattutto nelle fasi difficili, pensi ‘Ho ancora bisogno del calcio, voglio tutto questo?' Anno dopo anno, voglio decidere da solo se voglio continuare, se ho ancora la motivazione e se il mio corpo si sente pronto per questo.