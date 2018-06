Un investimento totale di circa 40 milioni di euro e un rendimento da comprimario. Per Patrik Schick l'avventura capitolina con la maglia giallorossa è stata decisamente negativa. Ma il club sembra pronto a continuare sulla strada intrapresa la scorsa estate: fiducia e pazienza. Per l'ex attaccante della Sampdoria nessun prestito, tanto meno cessione ad altre società.

E' un po' ciò che capitò a Edin Dzeko che nella prima stagione alla Roma deluse tutte le attese con un campionato gravemente insufficiente. Per poi esplodere nell'anno successivo trasformandosi nel bomber di fama e caratura internazionale che ha trascinato la Roma al terzo posto in classifica e un mese fa alla semifinale di Champions League.

Fiducia nell'investimento. Tutto perchè la Roma ha avuto fiducia nelle qualità del bosniaco mentre tutto e tutti remavano contro e parlavano già di ‘bidone' strapagato. Un po ‘ciò che accade oggi per Patrik Schick che sta ancora smaltendo le tossine di un paio di stagioni in cui più che a giocare ha dovuto pensare ad altro. Dai problemi fisici alle difficoltà di trasferimento fino a calarsi nella realtà capitolina che storicamente è piazza complicata.

Un ambiente complicato. Oggi, però, lo stesso bomber è pronto alla ‘rinascita'. Al quotidiano Lidovky Schick ammette le difficoltà iniziali ma anche la crescita costante all'interno di una stagione personalmente complicata: Serve tempo per arrivare ai massimi livelli e soprattutto c’è bisogno di un fisico sano, senza non si arriva da nessuna parte. La concorrenza è tanta, ma io lavoro per arrivare al top. Ho preso confidenza con l’ambiente , adesso devo solo dimostrare quello che so fare.

Il prossimo anno farò vedere chi sono realmente. E comunque, il mio futuro alla Roma non è in discussione

L'aiuto speciale di Cassano. Ambientarsi in una piazza dove si sente moltissimo la rivalità cittadina con la Lazio e si vive costantemente su un ottovolante di alti e bassi in base a risultati e prestazioni non è facile. Un mondo completamente differente da quello di Genova, alla Sampdoria, dove gli obiettivi sono più modesti e le pressioni minori. Ma Schick prova a non nascondersi più e ammette di avere anche avuto un aiuto ‘speciale'. Da Cassano: "Mi ha dato consigli e mi ha detto che farò una grandissima carriera in giallorosso. Io sono davvero contento di essermi trasferito qui: la roma è il mio presente e il mio futuro, la Juve è il passato"