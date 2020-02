La classifica della Scarpa d'Oro 2019/2020 vede ancora in vetta lo scatenato Ciro Immobile. È il bomber della Lazio il leader della speciale classifica dei migliori marcatori dei campionati europei. La doppietta messa a segno contro la Spal ha permesso al centravanti capitolino di allungare sugli inseguitori Lewandowski e Werner. Appena fuori dal podio Cristiano Ronaldo, che sta scalando la graduatoria, grazie ai 14 gol segnati nelle ultime 9 partite. Lontanissimo Messi, addirittura dodicesimo

Scarpa d'Oro 2o19/2020, Ciro Immobile sempre più primo

Grazie alla bella doppietta segnata in Spal-Lazio, Ciro Immobile ha blindato il suo primato nella speciale classifica della Scarpa d'Oro (il riconoscimento conferito al giocatore militante in un campionato europeo, che ottiene il massimo punteggio nella stagione ottenuto moltiplicando il numero di gol, per un coefficiente relativo alla difficoltà del campionato). 25 gol per un totale di 50 punti per la punta della formazione capitolina che ha allungato sul secondo della classe Lewandowski che con il Bayern ha segnato un solo gol contro il Mainz, toccando quota 22 reti per un totale di 44 punti. Terzo posto per un altro bomber della Bundesliga, ovvero Timo Werner dell'RB Lipsia, con 20 gol e 40 punti.

Cristiano Ronaldo quarto nella classifica della Scarpa d'Oro, Messi dodicesimo

Appena fuori dal podio ecco Cristiano Ronaldo. Il centravanti portoghese sta scalando la classifica della Scarpa d'oro: grazie alle 9 partite consecutive di Serie A con gol, l'attaccante della Juventus è arrivato a quota 19 gol (38 punti). Alle sue spalle, dopo Vardy e Aguero, ecco Romelu Lukaku che con la doppietta all'Udinese, è arrivato a 16 reti (32 punti). E Leo Messi? Il campione del Barcellona è molto indietro in classifica, avendo segnato 14 gol in campionato (28 punti). Solo il 12° posto per il Pallone d’Oro alla pari con Ilicic, Joao Pedro e Salah. Il numero 10 blaugrana dovrà iniziare a segnare a ripetizione se vorrà portare a casa quella che sarebbe la quarta Scarpa d’Oro consecutiva.

La classifica della Scarpa d'Oro 2019/2020

Ciro Immobile (Lazio): 25 gol, 50 punti; Robert Lewandowski (Bayern Monaco): 22 gol, 44 punti; Timo Werner (RB Lipsia): 20 gol, 40 punti; Cristiano Ronaldo (Juventus): 19 gol, 38 punti; Jamie Vardy (Leicester): 17 gol, 34 punti; Sergio Aguero (Manchester City): 16 gol, 32 punti; Romelu Lukaku (Inter): 16 gol, 32 punti; Erik Sorga (Loundon United): 31 gol, 31 punti (coefficiente uno); Ben Yedder (Monaco): 15 gol, 30 punti; Shukrin (CSKA Mosca): 19 gol, 28.5 punti; Mbappé (Psg): 14 gol, 28 punti; Messi (Barcellona):14 gol, 28 punti; Ilicic (Atalanta): 14 gol, 28 punti; Joao Pedro (Cagliari): 14 gol, 28 punti; Salah (Liverpool): 14 gol, 28 punti; Rashford (Manchester United): 14 gol, 28 punti; Aubameyang (Arsenal): 14 gol, 28 punti; Ings (Southampton): 14 gol, 28 punti