Lo scandalo "I3 Ventures" non accenna a fermarsi in casa Barcellona e adesso il presidente del club catalano ha deciso di correre ai ripari con il classico pugno di ferro contro chi si è macchiato di tali abusi, mettendo in cattiva luce la proprietà e l'intero club azulgrana. Dopo i giorni delle rivelazioni, delle accuse e delle smentite adesso è arrivato anche il momento delle decisioni forti: Josep Bartomeu starebbe facendo pulizia all'intermo dei vertici. Ha fatto scalpore, infatti, la decisione di rassegnare le dimissioni da parte di Montserrat Font, direttrice finanziaria della società che ha lasciato il proprio incarico ufficialmente per diverse divergenze sopraggiunte nella gestione delle ultime stratgie economiche.

La sensazione è che Bartomeu – che si è sempre professato innocente ed estraneo allo scandalo lanciato da ‘Cadena Ser' e che ha scombussolato tutto il mondo azulgrana – stia cercando reali colpevoli o capri espiatori per ridare credibilità alla società vessata da critiche e congetture attorno al proprio operato. Nessuno sembra essere al sicuro dall'ira del presidente perché la Font era una dei personaggi più di spicco nella dirigenza ed era ai vertici del club dal lontano 2005.

I pagamenti non autorizzati

In Spagna non si parla d'altro, media, giornali e opinione pubblica hanno messo sul banco degli imputati il numero uno dei catalani che non poteva non sapere del malaffare tra il club e la società pagata (profumatamente) per gestire l'impatto social. Chi propende per la trama ordita in modo organizzato parla anche di una oculata gestione dei pagamenti dati alla "I3 Ventures" nel corso egli anni: mai superiori ai 200 mila euro proprio per aggirare lo stesso cda che deve deliberare in caso di esborsi cospicui.

Bartomeu ‘licenzia' la "I3 Venture"

Nell'attuale cda c'è grandissimo malumore nei confronti del presidente che adesso si ritroverebbe sempre più solo e avrebbe deciso per la pulizia dentro la società. Bartomeu ha sempre negato il malaffare pur confermando e ammettendo l'accordo economico e lavorativo con l'azienda "I3 Ventures" con cui ha poi chiuso unilateralmente il rapporto. Lo scandalo aveva coinvolto nomi ‘importanti' della storia blaugrana, come Messi, Piquè , Busquets, Guardiola.