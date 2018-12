Un festino a base di alcool e gas esilarante e belle donne, tanto da perdere i sensi e scivolare sui divanetti del privè dove si è consumato il party trasgressivo. E' accaduto ai giocatori dell'Arsenal in un video immortalato dalle telecamere interne di un locale che stanno facendo il giro del mondo e hanno aperto un vero e proprio ‘caso' all'interno del club londinese. Che non mancherà dall'avere forti conseguenze per i diretti interessati da parte della società.

I ‘pistoleri' della festa proibita

C'erano i migliori della ‘scuderia' di Emery: Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Mesut Özil. Ma anche il giovane francese appena 19enne Matteo Guendouzi e Sead Kolasinac insieme a Henrikh Mkhitaryan e il tedesco Shkodran Mustafi. Il tutto sarebbe avvenuto in estate, ad inizio di stagione, proprio quando le prestazioni dei Gunners erano insoddisfacenti in campo.

Più che trovare un filo conduttore tra quanto immortalato dalle telecamere e ciò che si era dato in campo (con risultati assolutamente insoddisfacenti), ciò che fa discutere è il ‘festino' cui si sono immersi i ‘professionisti' di uno dei club più prestigiosi d'Inghilterra e conosciuti al mondo, ed è per questo che in casa Gunners non mancheranno i provvedimenti nei confronti dei diretti interessati.

Il festino tra alcolici, gas e belle ragazze

Lo scoop è stato fatto dal ‘Sun' che ha avuto il possesso delle immagini incriminate e le ha pubblicate facendo detonare la bomba: all'esclusivo Tape club nel West End di Londra, per una spesa complessiva tra le 25.000 e le 30.000 sterline, è andato in scena il party trasgressivo in piena regola, con vodka, champagne, bombolette e palloncini per inalare gas esilarante e le immancabili ragazze, ben 70 ne sarebbero state contate, invitate alla festa privata.

Alcool, Hippy Crack e il rischio di decesso

Un party assurdo e pericoloso perché la combinazione tra alcool e ossido di azoto, il gas in questione solitamente usato in medicina per le anestesie, può portare alla perdita di coscienza con problemi di coordinazione fino agli attacchi di cuore che possono anche causare la morte. Nelle immagini i giocatori dell'Arsenal ne subiscono gli effetti, barcollando, scivolando sui divanetti, perdendo conoscenza. Video che farà discutere e al quale i ‘professionisti' del pallone dovranno dare una spiegazione. Senza risate, questa volta.