In occasione della partita che il Sassuolo dovrà giocare contro la Fiorentina al Mapei Stadium, Roberto De Zerbi avrà a disposizione anche Francesco Magnanelli. Il trentaquattrenne centrocampista neroverde, che era stato inizialmente fermato per un turno per una presunta bestemmia durante il recente match giocato al ‘Bentegodi' di Verona, sarà regolarmente al suo posto dopo il dietrofront arrivato nelle ultime ore.

Come ufficialmente comunicato dal sito del club emiliano, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha infatti accolto il reclamo presentato dalla società neroverde contro la squalifica di una giornata decisa dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio capitano. Dopo un'attenta analisi delle immagini televisive, è stato dunque appurato che Magnanelli non si è macchiato di blasfemia durante la sfida con l'Hellas Verona.

L'arringa difensiva di De Zerbi

Prima della decisione finale, era stato lo stesso Roberto De Zerbi a scagionare il suo giocatore durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con i viola: "La squalifica di Magnanelli mi dà fastidio perché lo conosco, so che ragazzo è e mi sembra eccessiva – ha dichiarato il tecnico dei neroverdi – Se la squalifica sarà confermata, rispetteremo quello che viene detto e giocherà un altro, al di là del fatto che Magnanelli va gestito con 3 gare di seguito. Il ricorso? Mi è stato detto che ci sarà un responso nel pomeriggio". Responso che è arrivato regolarmente pochi minuti fa e che ha dato completa ragione al centrocampista e al suo allenatore.

I giocatori del Sassuolo convocati per la gara con la Fiorentina

Portieri: Consigli, Russo, Turati.

Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan.

Centrocampisti: Djuricic, Duncan, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Obiang, Traoré.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori.