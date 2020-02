Sassuolo-Roma si gioca sabato 1 febbraio alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. È il terzo anticipo della 22esima giornata di Serie A in programma al sabato e dopo la chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Testa solo al campo, niente più distrazioni per le trattative. Come arrivano le due formazioni al match? Da un lato la squadra di Roberto De Zerbi, 15sima a +8 sulla zona retrocessione e reduce dal pareggio (0-0) strappato in trasferta alla Sampdoria. Dall'altro quella di Fonseca, in corsa per conquistare l'accesso alla prossima edizione della Champions (quarto posto, +1 sull'Atalanta dopo l'1-1 nel derby contro la Lazio)

Quanto alle scelte degli allenatori, in buona parte saranno condizionate dalla assenze per infortuni e squalifiche. Nel Sassuolo De Zerbi punta su Ferrari in difesa e deve fare i conti con i forfait forzati di Peluso (squalificato) e Chiriches (infortunato). L'alternativa consiste nell'impiegare Rogerio sulla corsia di sinistra e spostare Kyriakopoulos al centro. Obiang e Magnanelli duellano per una maglia a centrocampo, mentre sulla trequarti ci sarà Djuricic. Santon e Spinazzola agiranno ancora da esterni nella Roma di Fonseca, Perotti è pronto mentre Mkhitaryan resta un'incognita.

Dove vedere Sassuolo-Roma in tv

Sassuolo-Roma verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva per abbonati da DAZN. È possibile assistere al match in televisione? Sì, per vedere la partita comodamente seduti sul divano ci sono diverse opportunità: collegare il televisore a internet così da convertire il segnale e fruire del servizio online e senza un canale dedicato (né su digitale terrestre, né su altre piattaforme); oppure attraverso le Smart Tv abilitate a dispositivi come Playstation 4, Chromecast o Amazon Fire. In alternativa è possibile sintonizzarsi sul canale 209 di Sky (DAZN 1, per abbonati che hanno attivato l'opzione a pagamento).

Come vedere in diretta streaming la partita Sassuolo-Roma

Per vedere Sassuolo-Roma in diretta streaming è sufficiente collegarsi attraverso i consueti dispositivi (pc, smartphone, tablet) sfruttando una connessione internet: il match sarà visibile attraverso l’app della piattaforma da scaricare. Gli abbonati a Sky in possesso di un decoder Sky Q possono assistere all'incontro di campionato in tv attraverso l'app di DAZN.