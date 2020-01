Sassuolo, ridotta la squalifica a Berardi: l’attaccante sarà in campo contro il Torino

Dopo le proteste al termine della partita con il Genoa per il gol dei rossoblù ‘viziato’ da un presunto fallo, e la successiva squalifica per due giornate, Berardi può tornare in campo già contro i granata. A ridurre la pena al giocatore neroverde, ci ha pensato la Corte Sportiva d’Appello Nazionale accettando il ricorso presentato nei giorni scorsi dal Sassuolo.