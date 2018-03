Non ci saranno pericolosi incroci tra tifosi del Napoli e della Roma nel prossimo weekend di calcio. L'Osservatorio del Calcio ha deciso di salvaguardare la sicurezza pubblica modificando l'orario di inizio del match della sfida Sassuolo-Napoli del prossimo 31 marzo. Inizialmente l'incontro era previsto alle 15, adesso verrà disputata alle 18. Non ci saranno nemmeno polemiche perché tutti i tifosi che non potranno esserci e che hanno già acquistato il biglietto verranno interamente rimborsati.

Perché il Napoli giocherà alle 18 col Sassuolo

I tifosi del Napoli che avevano comprato il biglietto per Sassuolo-Napoli del 31 marzo, dunque, dormono sonni tranquilli perché c'è la certezza che potranno ottenerne il rimborso a partire dalla giornata di domani. Lo ha ufficializzato la società del Sassuolo in una nota in cui ha confermato il tutto per la partita che era prevista per le ore 15 ma poi è stata spostata alle 18. Lo spostamento d'orario è stato deciso per evitare incroci pericolosi ed eventuali incidenti tra i tifosi del Napoli e quelli della Roma, visto che i giallorossi giocheranno alle 12.30 a Bologna.

Il rimborso a chi ha già acquistato il biglietto

Lo slittamento di orario era avvenuto in seguito ad un "Comunicato Ufficiale di Lega Calcio a seguito della richiesta formulata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica". Il cambio di orario aveva provocato inizialmente la giusta ira dei tifosi del Napoli, anche perché l'ultimo treno per tornare a Napoli da Reggio Emilia parte alle 19.23 e quindi per moltissimi sarebbe stato impossibile tornare a Napoli in serata, costringendo molti al pernottamento fuori o al rientro con altri mezzi ed ulteriori esborsi.

La rivendita dei tagliandi

Chi ha comprato il biglietto, dunque, "a partire da domani, martedì 27 marzo e sino alle ore 15.00 di mercoledì 28 Marzo, potrà ottenere il rimborso del biglietto previa consegna del medesimo presso il punto vendita in cui è stato acquistato". I biglietti restituiti saranno poi rimessi in vendita da giovedì 29 Marzo. Intanto il Napoli mette in vendita da oggi alle 15 i biglietti per il match interno del Napoli contro il Chievo dell'8 aprile alle 15 con prezzi davvero popolari.