La Lazio prova a ridurre il gap dalle prime ma racimola solo un punto col Sassuolo, match che finisce in parità coi gol di Parolo e Ferrari. I capitolini non hanno saputo approfittare soprattutto del giro a vuoto dell'Inter che è crollata a Bergamo sotto i colpi dell'Atalanta di Gasperini. Un incontro a mezzogiorno che ha frenato l'Inter e che vede i nerazzurri di Spalletti nel mirino della Lazio che ha provato a prendersi l'intera posta sul terreno del Mapei Stadium solo nei minuti iniziali di gara. Contro un Sassuolo che si è già confermato solita mina vagante in cerca di soddisfazioni e che ha smosso ancora una volta la propria classifica.

Subito Lazio in gol

Una gara che inizia subito con il piede giusto per gli ospiti: dopo un ampio di occasioni per parte, la Lazio passa in vantaggio dopo soli 7 minuti grazie a Parolo, già bomber di coppa che si ripete in campionato. Un gol che permette agli uomini di Simone Inzaghi di giocare senza tanti patemi d'animo gestendo il match su ritmi congeniali.

Pareggio Ferrari

Ma la felicità per il vantaggio si spegne quasi subito: al quarto d'ora il Sassuolo riacciuffa la Lazio e si riporta sul pari, 1-1: grazie a Ferrari che prende bene il tempo su un bel cross e colpisce di testa alla perfezione sul palo di sinistra. Il portiere laziale nulla può e il match si riapre. Con la Lazio che prova nuovamente l'allungo.

Immobile, palo!

Gli ospiti hanno maggior qualità in campo, la gara è spesso in mano della Lazio che al 30′ ha l'occasione più ghiotta per riportarsi sul 2-1: Ciro Immobile però spreca la palla giusta. Servito da un buon passaggio dentro l’area, lascia partire un tiro verso la porta che però colpisce soltanto il palo sinistro. Su quest'ultima occasione si spengono i primi 45 minuti di gioco.

Nessuna emozione ulteriore

La ripresa non offre grandi spunti di interesse in una partita che piano piano si spegne su ritmi troppo lenti e azioni troppo complesse per risultare pericolose alle rispettive difese avversarie: solo un tiro in porta per parte nei primi 25 minuti della ripresa. Al 70′ è però Strakosha a doversi superare su una grandissima conclusione da fuori area di Duncan. Nelle battute finale è proprio il Sassuolo a cercare il colpo risolutivo che però non arriva: pareggio giusto, per due squadre che sono calate moltissimo alla distanza