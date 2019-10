La squadra ha margini di miglioramento "ma ci dobbiamo lavorare ancora parecchio", dice Sarri in conferenza stampa. Douglas Costa può giocare ma forse solo uno spezzone di partita. Senza Higuain è dura schierare il tridente. Pjanic è da valutare ma è difficile che venga rischiato. Il Genoa è un brutto cliente e la posizione che occupa è figlia di una classifica bugiarda. È così che il tecnico della Juventus presenta la sfida di campionato che la Juventus affronterà mercoledì sera (ore 21) contro il Grifone. Il pareggio di Lecce, e contestualmente la possibilità di allungare il passo in classifica, un po' hanno lasciato il segno e alimentano nell'allenatore la convinzione che le gare con le ‘piccole' possono essere una trappola letale soprattutto se l'avversaria è una squadra come quella rossoblù.

Ho visto anche buone qualità di palleggio e di fraseggio nell'uscire da situazioni pericolose – ha ammesso Sarri parlando del Genoa -. È una squadra con una qualità tecnica sorprendente per la classifica che ha. È una partita difficile perché quando si gioca ogni tre giorni tutte le gare nascondono delle insidie. Non è così scontato riuscire a essere pronti e a recuperare subito le energie fisiche e mentali da una partita all'altra.

La condizione degli infortunati, Pjanic e Higuain

A Lecce gli infortuni di Pjanic e Higuain sembravano preoccupanti. Per fortuna sia l'uno sia l'altro, anche se acciaccati, sono in buone condizioni: il fastidio muscolare del bosniaco non è così grave com'era apparso nel corso del match, quando chiese la sostituzione perché sentì ‘tirare' la parte posteriore della coscia; il colpo alla testa subito dal Pipita, al quale sono stati applicati punti di sutura, non ha avuto altre conseguenze traumatiche come riscontrato dagli esami. Sarri fornisce ragguagli sulla situazione infortunati.

Pjanic è uscito senza lesioni ma ha un affaticamento all'adduttore – ha aggiunto il tecnico -. Ieri non era in condizione di giocare come Higuain che è uscito senza danni notevoli da un impatto violento, ma con qualche punto di sutura e un po' scosso. Ieri ancora non era completamente a posto per potersi allenare. Bentancur ha fatto allenamento con noi. Douglas Costa viene da 45 giorni di inattività e ha fatto un solo allenamento. Vediamo se può essere disponibile per un piccolissimo spezzone di partita.

Quale Juventus si vedrà in campo contro il Genoa

Le ultime notizie sulle probabili formazioni raccontano del ritorno in squadra dal primo minuto di Cristiano Ronaldo che in attacco affiancherà Paulo Dybala con Bernardeschi alle spalle nel ruolo di trequartista. Possibile anche lo spostamento di Cuadrado nel tridente, un'ipotesi che Sarri definisce difficile in caso di assenza del Pipita così come non c'è possibilità che uno tra Bonucci e de Ligt tiri un po' il fiato nel turnover.