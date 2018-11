Ha cambiato squadra, ha cambiato campionato ma Maurizio Sarri con il suo Chelsea si è trovato a battagliare, questa volta a distanza, ancora con la Juventus per un particolare primato. Perché fino a mercoledì pomeriggio Juve e Chelsea erano le uniche due squadre imbattute dei cinque principali campionati europei. Ma Mourinho ha fatto lo sgambetto ai bianconeri in Champions e così Sarri e i suoi sono gli unici senza sconfitte da quando è iniziata la stagione, anche se i londinesi una partita quest’anno l’hanno persa, ma in Inghilterra la Supercoppa viene considerata in modo diverso rispetto a tutti gli altri paesi.

Poker in Europa League e qualificazione per il Chelsea

Il Chelsea è ancora imbattuto, con il suo gioco ha conquistato anche i più critici e i Blues sognano in grande. La banda Sarri a Borisov ha sofferto più del previsto ma alla fine si è imposta per 1-0, ha segnato Giroud, che non realizzava un gol da maggio, anche se in mezzo ha vinto i Mondiali. Quel successo ha portato a quota 12 punti il Chelsea che ha ottenuto la qualificazione per i 16esimi con due turni d’anticipo, con un altro punto avrà pure la certezza del primato nel girone.

Mourinho regala il primato al Chelsea

I Blues in Premier sono secondi, hanno vinto 8 partite e ne hanno pareggiate 3, sono ai quarti di Carabao Cup e già ai sedicesimi di Europa League. Il percorso è eccellente e la ciliegina sulla torta l’ha messa Mourinho, ora un nemico giurato del Chelsea, che vincendo allo Stadium ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla Juventus, che non perdeva da aprile. Anche il Borussia Dortmund era arrivato senza macchia all’appuntamento di Champions, ma a Madrid ha perso 2-0 con l’Atletico. E così Sarri e i suoi sono gli unici senza sconfitte.

Ma una sconfitta c’è per Sarri

Guardiola ha perso solo una volta, in Champions con il Lione, il Liverpool ha perso tre partite, nessuna in campionato, il Bayern è già caduto due volte, il Barcellona ha perso nella Liga, Inter e Napoli in Serie A, il Paris ha perso in Champions a Liverpool. Pure Sarri in realtà una partita l’ha persa. Perché nella Community Shield a inizio agosto a Wembley il City vinse 2-0 contro il Chelsea. Ma in Inghilterra quel trofeo non viene considerato come il primo della nuova stagione, ma come l’ultimo di quella appena chiusa, anche se ci sono magari allenatori e certamente giocatori differenti.