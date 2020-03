Maurizio Sarri come il suo collega Antonio Conte non è intervenuto in conferenza stampa alla luce delle restrizioni per l'emergenza Coronavirus. L'allenatore bianconero alla vigilia del big match che si disputerà domani sera a porte chiuse allo Stadium ha parlato al canale ufficiale del club, presentando il big match. Il mister toscano che ha definito il confronto come il più prestigioso della Serie A, si è detto fiducioso alla luce di una qualità degli allenamenti più elevata negli ultimi giorni. Una battuta anche sulla partita numero 1000 per Ronaldo, con la speranza che i compagni gli facciano un bel regalo in campo

Maurizio Sarri, l'intervista su Juventus-Inter

Non potendo intervenire in conferenza stampa, Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Inter ha parlato a Juventus Tv. Grande attesa per un match che per il mister non ha eguali: "Questa è la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, e in questa stagione anche per la classifica". Parole di stima per un'Inter tornata ad altissimi livelli: "Dopo due mercati importanti l’Inter è diventata una delle favorite per il campionato, proprio come noi. Sarà una bella gara".

Sarri fiducioso prima di Juventus-Inter

Che Juventus vedremo contro l'Inter. Maurizio Sarri analizza tatticamente il big match, dimostrandosi fiducioso dopo i segnali positivi arrivati negli ultimi allenamenti: "La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari. Per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare un possesso palla alto nella loro metà campo. Domani sarà più importante del solito. In questo momento stiamo recuperando tanti giocatori e questa è una grande fortuna. Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si è elevata e per noi è una cosa molto importante. Noi abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse e a volte con lo stesso modulo siamo una squadra diversa cambiando gli interpreti".

Sarri e la millesima partita di Ronaldo

L'osservato speciale di Juventus-Inter sarà ancora una volta Cristiano Ronaldo. Il bomber portoghese reduce da una settimana complicata per il malore della mamma, si esalta spesso e volentieri nelle sfide decisive. Partita numero 1000 per lui, con Sarri che si aspetta un regalo dai compagni: "Cristiano è un giocatore che si esalta in numerose gare. È un grande traguardo ma lui si deve porre subito nuovi obiettivi: è uno spunto per i compagni per fargli un regalo