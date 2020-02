I tre punti, buone indicazioni da alcuni singoli, una prestazione complessivamente soddisfacente in vista degli ottavi di Champions League contro il Lione. Eppure al termine di SPAL-Juventus Maurizio Sarri si è mostrato piuttosto contrariato. Il tecnico bianconero, ai microfoni di Sky, ha commentato in toni polemici uno degli episodi chiave della partita: il rigore assegnato alla SPAL dall'arbitro La Penna, con il monitor del VAR non funzionante. Una presa di posizione (non la prima di questa stagione, sul tema) destinata a far discutere.

"Abbiamo preso un rigore col VAR, col VAR che non funzionava. Mi è sembrata una grande ingiustizia, a parti invertite succedeva il finimondo. Mi chiedo a che serva l'arbitro in campo, se il monitor non funziona è lui che dovrebbe decidere. La Penna mi ha poi spiegato che da regolamento si può fare, non condivido ma è giusto applicare le regole"

Sarri tra campionato e Champions League

L'allenatore della Juventus ha fatto un punto generale sul momento dei bianconeri, attesi da una settimana cruciale per il prosieguo della stagione: l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Lione e lo scontro diretto per lo Scudetto con l'Inter.