La Juventus ha perso due delle ultime tre partite ed è stata agganciata in testa dall’Inter, e la Lazio è dietro di un punto. L’orizzonte non è grigio, ma senz’altro alla Juve sono cambiate tante cose in questi ultimi mesi e Sarri non sembra più saldissimo. Il tecnico resta ovviamente fiducioso, perché al netto di questi ultimi scivoloni, la Juve è in piena corsa su tre fronti e tra poco avrà la possibilità di schierare nuovamente Giorgio Chiellini.

Quando torna Chiellini, il capitano che sta mancando alla Juve

Il difensore livornese, vero leader della squadra campione d’Italia, si è infortunato seriamente al ginocchio a fine agosto e da quel momento è fermo. Il suo recupero procede spedito, Chiellini si sta allenando con la squadra e potrebbe tornare a disposizione per la partita di campionato con la Spal, questo almeno è l’obiettivo del capitano e di Sarri che vorrebbe fargli saggiare il campo prima del match con l’Inter.

Sarri aspetta Chiellini

La Juventus sta cercando di giocare in modo diverso, ci è riuscita ma solo in parte. Perché anche a causa di calciatori non adatti al suo modulo Sarri ha modificato sì, ma non troppo. L’allenatore ha provato soprattutto a cambiare in difesa e per far filare tutto liscio ha bisogno del miglior Chiellini, che deve guidare il reparto difensivo. In poche parole Sarri ha bisogno di un allenatore in campo e ‘Chiello’ è un ragazzo intelligente che può, per esperienza e personalità, ‘gestire’ la squadra che, al di là degli ultimi passaggi a vuoto, in questa stagione ha preso troppi gol, molti rispetto al recente passato.

Chiellini, quali sono le differenze tra Sarri e Allegri

Lo scorso dicembre, in occasione del ‘Gran Galà del Calcio’, il capitano, che fu tra i premiati, parlò delle differenze tra il modo di difendere di Sarri e di Allegri, ed elencando le differenze di base fece capire che per la Juve non sarebbe stato facile adattarsi: