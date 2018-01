Il Napoli ha vinto sul Bologna, in casa, davanti al proprio pubblico e ha ricacciato la Juventus al secondo posto. Missione compiuta ma non priva di polemiche. Che non sono piaciute a Sarri concentrato sul gioco dei propri giocatori e sui risultati da ottenere gara dopo gara. Nel post partita le parole dure di Donadoni non hanno lasciato spazio a ulteriori commenti, ma il tecnico del Napoli ha risposto alle critiche con la solita ironia, facendo riferimento anche a quanto accaduto nell'anticipo della Juventus.

La polemica col Bologna.

La dura reazione di Donadoni.

Parlare di arbitri non serve. Non è mai servito né mai servirà. Il credo di Maurizio Sarri è sempre stato questo, sia nel bene che nel male. E anche dopo il successo polemico contro il Bologna, l'allenatore degli azzurri fa spallucce e replica di par suo. Donadoni è stato durissimo, per il rigore non ricevuto e per quello subito durante la gara: "Un rigore del genere ti viene dato solo dall'ottavo posto in su, dall'ottavo in giù no. Mi sembra di vivere in un altro pianeta".

Sarri pensa al gioco e ai punti.

Una frase che evidenzia i possibili errori del direttore di gara durante il match poi vinto 3-1 dagli azzurri. Elemento al centro del pensiero di Sarri che analizza la prova dei suoi, non quella dell'arbitro: "La reazione veemente ci ha portato al pareggio, il nostro primo tempo è stato denso, concedendo spazio agli avversari. Nella ripresa abbiamo avuto più ordine e palleggio e meno pericolosità".

Il rigore su Callejon.

L'episodio del rigore su Callejon viene analizzato da Sarri in modo lucido e sincero: per il tecnico il fallo dal campo c'era, poi se l'arbitro abbia sbagliato o meno, nel post partita non serve polemizzare se non con la presenza di un rappresentante di categoria che possa difendersi e spiegare: "Dal campo mi sembravo netto, pero' ero lontano e non ho visto l'entita' della spinta. Se si deve parlare degli arbitri, allora bisognava iniziare da ieri sera… Per parlare degli arbitri mi sembrerebbe piu' opportuno invitare Rizzoli"

Botta e risposta con la Juventus.

Dal rigore ai posticipi.

Infine, la solita polemica a distanza con la Juventus, avversaria dentro e fuori dal campo. I nodi del contendere ovviamente sono le discussioni sugli anticipi e posticipi che penalizzerebbero il Napoli e sui presunti favori arbitrali in campo.