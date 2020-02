La Juventus sabato pomeriggio gioca a Ferrara contro la Spal. La squadra di Sarri vuole vincere ancora, con i tre punti metterebbe pressione a Lazio e Inter impegnate domenica e preparerebbe nel migliore dei modi la partita di Champions con il Lione. Il tecnico dei bianconeri ha annunciato in conferenza stampa che farà un leggero turnover: “Ho intenzione di schierare la squadra migliore”.

Spal-Juve, Buffon titolare. Chiellini in dubbio

Non si è nascosto troppo il tecnico parlando dei due capitani della Juventus, Chiellini e Buffon. Il primo è rientrato contro il Brescia, ma difficilmente sarà in campo, mentre il portiere ha la chance di prendere il posto di Szczesny:

Al momento non lo so. Giorgio stava piuttosto bene, manca l’ultimo passo. Naturalmente questo avviene più in partita che in allenamento. Quindi c’è questa doppia esigenza: fare la miglior formazione possibile e dare la possibilità a Chiellini di fare quest’ultimo passo verso il recupero. Su Buffon devo valutare.

Rientra Bernardeschi, e forse anche Khedira

L’ex allenatore del Chelsea ha parlato anche di Khedira e Bernardeschi. Il tedesco sta bene, ma non è detto venga convocato per la Spal. L’ex viola sicuramente sarà della partita, non è escluso che giochi nel tridente, in cui saranno presenti Ronaldo e Dybala:

Sami bisogna decidere se portarlo con noi o se lasciargli altri due giorni per recuperare la piena efficienza. Decideremo con lo staff e i preparatori. Bernardeschi sta piuttosto bene. Ha fatto un periodo di inattività ma da qualche giorno si sta allenando con il gruppo. Non ha i 90′ ma è sicuramente in condizioni di poter giocare. È stato sballottato, per esigenze della rosa, da un ruolo all’altro. In questo momento senza Douglas è anche un’alternativa per l’attacco.

Le condizioni di Pjanic e Higuain e i diffidati

Sarri fa capire che Pjanic potrebbe essere convocato, mentre difficilmente Higuain sarà della partita. La Juve ha tre diffidati, che con un altro giallo salterebbero l’Inter. Ma queste diffide non creano problemi né dubbi al tecnico:

In questo momento della serie di partite non ci interessa nulla. Oggi ci interessa Ferrara, e sappiamo che arriviamo in crescita. Le diffide? I calcoli che in passato ho visto troppo spesso saltare per aria. Pjanic ieri ha svolto un buon allenamento, non con il gruppo ma piuttosto sostanzioso. Higuain al momento è un po’ più indietro rispetto a Miralem.

La filosofia di Sarri

Alla Juve non si vede ancora il bel gioco di Sarri. Da più parti si è detto che il tecnico ha cambiato la sua filosofia a Torino, ma lui dice che questo non è vero: