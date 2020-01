Maurizio Sarri non perde l'ironia. Nemmeno dopo la sconfitta del San Paolo. Nemmeno dopo i fischi che il pubblico partenopeo gli ha riservato senza alcuna remora rispetto al passato. Nemmeno a margine di una prestazione che per la sua Juventus è un passo indietro. L'Inter non ingrana – ha raccolto l'ennesimo pareggio, in casa e contro il Cagliari – e questa è l'unica nota lieta in una giornata di campionato da cancellare in fretta.

La battuta sui rigori concessi se "hai la maglia a strisce"

In conferenza stampa Sarri affronta la questione dei rigori replicando alla domanda "provocatoria" che gli viene rivolta. Tutto nasce da una vecchia battuta che il tecnico fece quando era alla guida del Napoli… disse che per avere un rigore era necessario indossare la maglia a strisce. La pensa allo stesso modo anche adesso che è dall'altra parte della barricata?

Quest'anno ne abbiamo avuti pochi, forse bisogna ritornare alle vecchie maglie – è la battuta che strappa un sorriso -. Il problema è proprio che abbiamo cambiato casacca… entriamo il doppio rispetto agli avversari in area di rigore ma abbiamo avuto sei tiri dal dischetto a favore e sei contro.

Dal rigore al raddoppio "sarriano", la serata negativa dell'ex

Già, perché il passivo incamerato al San Paolo poteva essere anche più duro se solo l'arbitro Mariani avesse fischiato quel calcio di rigore per fallo di mano commesso in maniera molto ingenua (e altrettanto goffa) da Cuadrado. Né il direttore di gara, né il Var hanno ritenuto che ci fossero gli estremi per rivedere la dinamica dell'azione. Perché? La migliore risposta è arrivata con la rete del raddoppio siglata da Lorenzo Insigne, un gol arrivato in stile sarriano… Callejon raccoglie palla sul fondo e la calibra con precisione millimetrica sui piedi del compagno di squadra che s'è inserito nell'area avversaria. Gol e viene giù lo stadio.