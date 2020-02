Marco Masini non ha gradito il gesto di Cristiano Ronaldo a Sanremo. Il cantante, grande tifoso della Fiorentina, in conferenza stampa ha parlato del siparietto tra il bomber e il padrone di casa Amadeus nella seconda serata del Festival della canzone italiana. Per l'artista classe 1964, fiorentino doc, il portoghese avrebbe fatto meglio a consegnare al conduttore una casacca del Portogallo, e non quella della Juventus.

Marco Masini e il siparietto Ronaldo-Amadeus a Sanremo

Amadeus si è reso protagonista di un siparietto con Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo che nella serata di ieri a Sanremo ha vestito i panni della presentatrice. Gag con tanto di maglietta double-face Juventus-Inter per il conduttore, sotto gli occhi divertiti del campione bianconero in prima fila all'Ariston. In occasione della presentazione di Marco Masini, quest'ultimo tifoso doc della Fiorentina, ha scherzato a distanza con Amadeus, scuotendo la testa. Poco dopo il presentatore è sceso tra il pubblico, ricevendo dalle mani dell'attaccante una maglia della Juventus autografata, dimenticando per un attimo la sua fede nerazzurra e invitando il pubblico all'applauso al campione considerato un "patrimonio" del calcio.

La stoccata di Masini a Cristiano Ronaldo

Nella conferenza stampa odierna Marco Masini è tornato sulla vicenda. Il cantautore fiorentino non ha gradito particolarmente il gesto di CR7 che a suo dire, avrebbe dovuto evitare di donare la maglia della Juventus: "Cristiano Ronaldo poteva avere un po' più di delicatezza, siamo in Italia, in Italia ci sono tante squadre, poteva portare la maglia del Portogallo". L'artista ha poi spiegato: "Mettermi la maglia della Juve per gioco? Per gioco farei tutto, io sono sportivo e riconosco la grandezza della Juventus e vedo anche il motivo per cui non ci sono in altre città le possibilità di costruire un indotto simile e vediamo gli stadi cadere a pezzi".