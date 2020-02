Sono il Re e la Regina della serata sanremese: Georgina e Cristiano Ronaldo, coppia di ferro a livello sentimentale, hanno mietuto consensi anche sul palco dell'Ariston dove hanno dato vita a momenti che sono già parte della storia del Festival della canzone italiana. L'attesa era tantissima, si sapeva che Cr7 sarebbe stato tra il pubblico mentre la sua splendida amata era stata invitata sul palco dove ha poi dato il via ad un simpatico siparietto con Amadeus tra magliette della Juventus e dell'Inter.

Eppure, le cronache rosa sono riuscite ad arricchirsi ancor più anche per le notizie che riguardano il portoghese della Juventus e la sua amata nel dopo festival. Si è sparsa infatti la voce che Cristiano Ronaldo abbia deciso di prenotare un intero ristorante per festeggiare Georgina dopo il Festival. un po' di privacy e di tranquillità, dopo il bagno di folla, di telecamere e di curiosi all'Ariston.

Cristiano applaude, Georgina è la star

Quando si tratta di festeggiare, soprattutto la sua Georgina, Cristiano Ronaldo non bada a spese, a maggior ragione se l’occasione è la presenza della propria amata sul palco del Festival di Sanremo 2020. Solitamente è il contrario con lei a sedere in tribuna e applaudire le gesta del marito in campo ma questa volta – in occasione della terza serata, giovedì 6 febbraio – si sono scambiati i ruoli ed è toccato a CR7 fare il tifo per la sua dolce metà.

Il dopo Festival speciale: prenotato un intero ristorante

Una volta calato il sipario sul palco dell’Ariston, la coppia ha già programmato la propria serata, molto particolare: si passerà ai festeggiamenti veri e propri in un ristorante che Cristiano Ronaldo avrebbe prenotato interamente. Una sorta di ‘ringraziamento' alla sua amata che lo ha festeggiato per il 35° compleanno regalandogli una autentica supercar esclusiva da 600 mila euro, a tiratura limitata.