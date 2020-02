Sei partite della 26a giornata di Serie A rinviate. L'ultima in ordine di tempo potrebbe essere Sampdoria-Verona, posticipo in programma lunedì sera, 2 marzo, alle 20.45. Anche la gara di Marassi è a rischio cancellazione come le altre cinque comunicate oggi dalla Lega Calcio (e rimandate al prossimo 13 maggio) che ha fatto dietrofront rispetto alla linea adottata 24 ore fa.

Samp-Verona a rischio, il tweet del presidente della Regione Liguria

Il motivo è riconducibile all'emergenza Coronavirus (qui gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione) e lo spiega il presidente della Liguria, Giovanni Toti, attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale. In Regione sono 20 i casi di contagio, tutti tracciati e per fortuna nessuna delle persone individuate è in gravi condizioni.

La partita Sampdoria-Verona di lunedì, pur essendo nella zona di Genova, porterebbe tifosi da tuta la regione, compreso il savonese. Per questo è in corso di valutazione il rischio, si deciderà nella giornata di domani.

All'appello manca ancora il recupero con l'Inter

Parole che alimentano l'incertezza sulla condizione in cui versa il campionato e, in particolare, un "calendario spezzatino" caratterizzato dalle decisioni di queste ore e dalle perplessità sulla effettiva regolarità di un torneo messa in discussione dalla disputa "sfalsata" delle partite e da una sequenza d'impegni che per alcune formazioni è pazzesca. E il caso dell'Inter chiama in causa anche la Sampdoria perché, al momento, nemmeno è chiaro quando sarà possibile recuperare la gara tra nerazzurri e blucerchiati. Come si è arrivati a tutto questo? La scelta di non far giocare a porte chiuse il big match per lo scudetto (Juventus-Inter) domenica sera a Torino ma spostarlo al 13 maggio ha di fatto ristretto il ventaglio delle opzioni e delle date possibili.