Sampdoria-Verona si giocherà, o meno? La decisione probabilmente arriverà in serata quando l'incontro tra il presidente della Regione Liguria, il sindaco di Genova e le istituzioni valuteranno il da farsi sul monday night della 26a giornata di Serie A in programma a Marassi. Nel frattempo le due squadre stanno vivendo una domenica surreale tra la necessità di allenarsi, e l'incertezza di non sapere se domani sera si scenderà in campo o no.

Sampdoria-Verona si gioca o no, si attende la decisione ufficiale

Non c'è ancora la certezza ufficiale sul regolare svolgimento di Sampdoria-Verona. La partita risulta ancora in programma lunedì 2 marzo alle 20.45 a Marassi, nonostante nella giornata di ieri si è parlato di un possibile rinvio (dopo i 5 match già spostati al 15 maggio) alla luce dell'emergenza Coronavirus. Al momento filtra un leggero ottimismo sulla disputa della partita, anche se il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, non ha sciolto i dubbi sulla possibilità di giocare il match a porte chiuse. Alle 18 arriverà il verdetto ufficiale, al termine dell'incontro istituzionale tra la Regione il Comune.

La domenica surreale di Sampdoria e Verona

In questa situazione di incertezza, le due squadre hanno dovuto comunque lavorare come se domani fosse già certa la prospettiva di giocare. Allenamento con rifinitura dunque sia per blucerchiati che per gli scaligeri, con tanto di partitella. Entrambe le società non possono essere preoccupate, alla luce di un ipotetico rinvio. Si tratterebbe per entrambe del secondo rinvio di fila: il Verona dovrà recuperare la gara con il Cagliari, mentre la Samp quella in casa dell'Inter. Quest'ultimo l'appuntamento più complicato da posizionare in termini di calendario alla luce degli impegni in Europa League e in Coppa dei nerazzurri.