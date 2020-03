La Sampdoria batte il Verona 2-1 e conquista una vittoria fondamentale nell'ambito della lotta per non retrocedere. In un Marassi deserto, come da disposizioni governative, i blucerchiati battono in rimonta un Hellas migliore nell'approccio e bravo a portarsi in vantaggio, ma molle nella gestione del risultato e di tutta la seconda frazione di gara. Ranieri ringrazia Quagliarella, autore della pesantissima doppietta che regala nuovo ossigeno in classifica alla Samp, virtualmente salva in questo momento.

Primo tempo di marca gialloblu

La gara inizia su ritmi lenti, come se le due squadre fossero condizionate dall’atmosfera surreale di Marassi, ovattata e silenziosa. Gradualmente il Verona prende il controllo delle operazioni e fa valere la propria organizzazione di gioco, migliore rispetto ai blucerchiati. Sono degli scaligeri le migliori occasioni della prima mezzora, che fanno de preludio al gol del vantaggio: è di Zaccagni la firma dello 0-1, arrivato in seguito ad una bella iniziativa di Lazovic sulla sinistra, al termine della quale il centrocampista è stato puntuale nel farsi trovare pronto.

Rimonta firmata Quagliarella

La Sampdoria versione secondo tempo è un'altra squadra rispetto a quella dei primi 45 minuti. I blucerchiati aumentano i giri del motore, alzano il baricentro e mostrano di avere più voglia di fare risultato rispetto agli avversari. I tre punti servono come il pane a Quagliarella e compagni, per raddrizzare una classifica che continua ad essere pericolante, ed è proprio il capitano a suonare la carica. Dopo un paio di ottime occasioni per i compagni, con Silvestri sempre attento e provvidenziale per il Verona, l'attaccante di Castellammare firma la rimonta con una doppietta doc, nel giro di pochi minuti: la prima rete arriva dopo una bella combinazione con Depaoli, la seconda dagli undici metri dopo un rigore concesso per fallo di Dawidowicz su Ekdal. E in una domenica strana, la Samp può sorridere.