Sampdoria-Napoli è la partita in programma per il "monday night" della 22sima giornata di campionato. Si gioca alle ore 20.45 allo stadio Ferraris di Genova. È un match che ha un valore particolare per la classifica di entrambe le squadre in virtù dei risultati: una vittoria permetterebbe alla squadra di Gattuso di accorciare il gap dalla zona Champions fino a 9 punti, un handicap che rende possibile sperare nella rimonta; un successo è vitale anche per i liguri che possono allungare il passo sulla zona retrocessione (attualmente distante 4 punti).

Come arrivano Sampdoria e Napoli alla sfida di Marassi? Seconda partita consecutiva in casa per i blucerchiati, reduci dal pareggio in casa contro il Sassuolo (0-0). Eccezion fatta per la sconfitta pesante (5-1) a Roma contro la Lazio, la formazione di Ranieri è riuscita a risollevarsi grazie al successo (5-1) contro il Brescia e al buon pareggio ottenuto anche contro il Milan (0-0 a San Siro). Il tecnico romano darà fiducia a Tonelli in difesa, attacco con Quagliarella (spesso autore di gol pazzeschi contro i partenopei) e Gabbiadini. Anche per questa ragione Gattuso ha messo in guardia la squadra rispetto alle insidie della trasferta nonostante il doppio successo contro Lazio (in Coppa Italia) e Juventus (in campionato). Rientrano Koulibaly e Mertens ma dovrebbero partire dalla panchina.

Dove vedere Sampdoria-Napoli in tv

La partita tra Sampdoria e Napoli verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 383 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite).

Come vedere in diretta streaming la partita Sampdoria-Napoli

Due invece le opportunità per assistere al match del "monday night" anche in diretta streaming online: la prima è collegarsi ai consueti dispositivi, fissi e mobili (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv), alla piattaforma Sky Go, la app del network satellitare da scaricare; la seconda è sintonizzarsi su Now Tv, il servizio sempre in streaming offerto da Sky e che permette di assistere al singolo evento pagando il ticket previsto per la partita indicata nella programmazione del palinsesto.