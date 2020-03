In trasferta da tre giorni per non giocare. Quando i calciatori del Verona hanno appreso che la partita di Genova contro la Samp non si sarebbe giocata null'altro hanno potuto fare che caricare i bagagli a bordo del bus e fare ritorno a casa. Una situazione surreale vissuta passando il tempo ad allenarsi senza la certezza che sarebbero andati in campo e con la consapevolezza che l'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione) ha rimesso tutto in discussione.

Domenica sera il rinvio di Samp-Verona

Le parole del Presidente della Regione Liguria, Toti, e l'incertezza dei provvedimenti adottati dalla Lega di Serie A (inizialmente il match era previsto a porte chiuse) avevano alimentato forti perplessità sulla possibilità che a Marassi ci sarebbe stato regolarmente il fischio d'inizio del posticipo del 26simo turno di campionato. La beffa è stata ufficializzata nella serata di domenica, dopo una giornata convulsa a causa delle forti polemiche scandite dal botta e risposta tra l'Inter e i vertici di via Allegri.

Lo sfogo di Veloso nella story di Instagram

Una beffa dinanzi alla quale il capitano dell'Hellas, Miguel Veloso, ha reagito in maniera stizzita. Lui come i compagni di squadra. Lui come i giocatori di altre squadre disorientati e "incazzati" per l'incoerenza gestionale da parte della Lega. Durissimo lo sfogo sui social del centrocampista che ha affidato le proprie proteste a un lungo post pubblicato in una story su Instagram.