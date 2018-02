Il Benevento ha completato la sua campagna acquisti di gennaio con un acquisto davvero importante per la piazza sannita: in Campania è arrivato Bakary Sagna, ex terzino dell'Arsenal, del Manchester City, del Besiktas e tante altre; che avrà il compito di aiutare i ragazzi di Roberto De Zerbi a cogliere una salvezza che avrebbe del clamoroso dopo un girone d'andata disastroso.

Il terzino francese, che ha vestito la maglia della nazionale fino alla finale dell'Europeo 2016, ha ricevuto tante offerte ma quella di scegliere Benevento è una scelta di vita e ha spiegato la sua decisione al portale Footballfancast:

Nei mesi scorsi ho avuto molte offerte dai maggiori campionati europei come Inghilterra, Francia, Spagna, Turchia, in MLS e dalla stessa Italia. Ma non sarebbero state le giuste destinazioni per me e la mia famiglia. Non ho scelto il Benevento per una ragione economica, in quel caso avrei potuto scegliere altri club, che mi hanno fatto offerte notevoli. La mia carriera negli ultimi anni è stata sempre ai massimi livelli, ma ora il Benevento mi ha offerto la possibilità di rappresentare gli sfavoriti e giocare in un club con una storia così bella. In un'epoca in cui il calcio è diventato più un business per molti club, che uno sport vero, il Benevento rappresenta il cuore e l'anima di ciò che dovrebbe essere una squadra di calcio. Passione, cuore, speranza, gioia e amore: è una filosofia in linea al mio modo di pensare la vita. Il Benevento è un club familiare costruito attorno alla comunità in cui si trova.