Il calciomercato è ancora lontano, c'è una stagione da concludere e che sta entrando nel vivo in questi giorni. La concentrazione, le risorse e i pensieri sono tutti rivolti ai risultati da conquistare partita dopo partita. Eppure, a tenere banco tra le scrivanie delle maggiori società calcistiche ci sono anche i rumors di compravendite vere o presunte, voci più o meno confermate, su eventuali pre accordi o opzioni.

Il gossip attorno al bomber del Bayern

Tra le tanti notizie che si disperdono nell'etere del calciomercato virtuale c'è anche quella che coinvolge uno dei più prolifici attaccanti d'Europa degli ultimi 10 anni, Robert Lewandowski, il bomber in forza al Bayern Monaco che molti vorrebbero con una casacca differente da quella bavarese a partire dalla prossima estate.

La smentita della società

Davanti a tante voci, però, è arrivata anche la smentita da parte della società tedesca che ha rispedito al mittente ogni possibilità di cambiamento. Non ci sarà nessun cambio di casacca per Robert Lewandowski la prossima stagione stando alle parole dedicate al futuro dell'attaccante del Bayern Monaco da parte del presidente del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge.

Le parole di Rummenigge

Il numero uno della dirigenza del Bayern ha messo a tacere tutti gli ultimi rumors di mercato che parlano di un interessamento soprattutto da parte del Real Madrid e del Manchester United per il giocatore: "Robert è una pedina molto importante per la squadra, ad oggi probabilmente è il miglior numero 9 in circolazione in Europa".

Tutti i numeri di Lewandowski

Parole d'elogio e di stima incondizionata per un giocatore che ha fatto la storia recente del club. Lewandowski, 29 anni, è approdato al Bayern dal Borussia Dortmund nel 2014 e ad oggi ha un contratto che lo lega ai campioni di Germania fino al 2021. In 121 partite di Bundesliga col Bayern l'attaccante ha messo a segno 100 gol, 23 in questa stagione.