Acque che continuano ad essere agitate in casa Sporting. Dopo la vile aggressione da parte di alcuni tifosi ad allenatore e giocatori, molti di questi hanno chiesto la cessione per evitare di restare in un ambiente pericoloso e per salvaguardare la propria incolumità. Tra i tanti che così hanno richiesto ufficialmente la rescissione unilaterale del contratto c'è Rui Patricio il portiere cercato anche dal Napoli.

In Portogallo tiene dunque banco la situazione attorno allo Sporting Lisbona, che si riverbera in tutta Europa. Dove non mancano le attenzioni di diversi top club che stanno attendendo come si evolverà la situazione dopo che alcuni giocatori sono stati oggetti di un'aggressione da parte dei tifosi, inviperiti per una stagione giocata sotto ogni aspettativa.

La violenza sui giocatori

Violenza, intimidazione, pericolo. Molti hanno chiesto alla società lusitana di concludere anzitempo il proprio rapporto di lavoro per evitare guai peggiori. Una risoluzione unilaterale del contratto che comporterebbe l'eventuale partenza a parametro zero. Fattore che potrebbe scatenare una corsa al ribasso per strappare i pezzi migliori al club lusitano.

Le accuse dello Sporting: ricatto e speculazione

C'è chi vorrebbe dunque speculare sulla situazione, come Jorge Mendes procuratore di Rui Patricio avvicinato dal Napoli, club con cui l'agente avrebbe già stretto un accordo di massima per il passaggio del portiere sotto il Vesuvio. Ma il presidente dello Sporting non ci sta: "Stiamo in una situazione di ricatto e spero che ne se ne vada tramite la porta principale; come lo Sporting merita. Lo Sporting stava negoziando con Jorge Mendes, che ci ha detto che c’è un’offerta del Napoli. Mendes voleva approfittare della situazione, questo è un crimine; siamo sotto ricatto".

Intanto il Napoli ha raffreddato la pista con l'arrivo di Ancelotti che starebbe guardando altrove, ma il discorso non cambia. Per il patron dello Sporting, l'agente ha provato a giocare sporco: "Una volta raffreddata la pista Napoli è arrivato il Wolverhampton. Dei 18 milioni per la cessione di Rui Patricio al Wolverhampton Jorge Mendes ne voleva 7. Il suo braccio destro ci ha chiamato per sapere cosa ne pensavamo…"

Le accuse di Rui Patricio: vittima designata

Una situazione incredibile, quasi paradossale che sta venendo a galla a seguito del comunicato scritto da parte del giocatore alla società, in cui chiede la risoluzione del contratto e di potersi trasferire altrove: "Ho temuto per la mia vita. Sono stato vittima di violenza psicologica e fisica. , il rappresentante massimo dello Sporting mi ha criticato pubblicamente, mi ha offeso, mi ha sospeso, mi ha accusato, mi ha processato. Ha attirato, diverse volte, l'ira dei tifosi contro di me e contro i miei compagni di squadra, ben sapendo che alcuni tifosi, in particolare tra i tifosi organizzati, reagiscono in forma irrazionale a qualsiasi dichiarazione proferita dal presidente.