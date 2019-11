È arrivato l'attesissimo post sui social di Cristiano Ronaldo dopo Juventus-Milan. L'attaccante che non ha gradito la sostituzione di Sarri in avvio di ripresa, lasciando lo stadio prima del fischio finale del match senza condividere con i compagni la gioia della vittoria, ha pubblicato su Instagram un messaggio dal tono distensivo: "Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine". Cosa farà ora la Juventus? Prenderà provvedimenti nei confronti del suo giocatore più rappresentativo o lascerà correre? Ecco i possibili scenari.

Cristiano Ronaldo e il post su Instagram dopo Juventus-Milan

Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio sui social network dopo il turbolento Juventus-Milan. L'attaccante infuriato per la sostituzione (la seconda consecutiva dopo quella in Champions) con Sarri non si è fermato in panchina filando dritto negli spogliatoi. Non contento CR7 ha poi lasciato l'Allianz Stadium prima del fischio finale, non partecipando ai festeggiamenti del post-gara. Se Sarri ha gettato acqua sul fuoco minimizzando, il campione portoghese ha scelto la via del silenzio. Silenzio rotto sui social nella tarda mattinata di oggi, con un post celebrativo della vittoria: "Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine".

Cosa succederà a Cristiano Ronaldo, dopo il caso della sostituzione in Juventus-Milan

Cosa succederà ora a Cristiano Ronaldo, e come si comporterà la Juventus nei confronti del campione lusitano? La sosta sembra capitare a pennello per permettere di riflettere su quanto accaduto e decidere che linea seguire. Il bomber volerà in Portogallo per gli impegni con la sua nazionale, con il chiarimento (dal vivo) rimandato dunque alla prossima settimana quando la squadra si ritroverà al gran completo per preparare la difficile sfida con l'Atalanta. Lo stesso Sarri ha aperto al confronto tra il giocatore e il resto della squadra, dopo la scelta di lasciare lo stadio prima della conclusione di Juventus-Milan, senza prendere parte al post- partita.

Cosa rischia Ronaldo, la Juventus potrebbe multarlo

La Juventus in passato ha mostrato di essere maestra nella gestione anche di situazioni complicate, e quella di Ronaldo sembra essere una di queste. Se non si trattasse del giocatore più rappresentativo e uomo-simbolo la multa salata sarebbe scontata. Ora bisognerà capire se il tutto, anche a fronte del post a spegnere le polemiche del bomber, rientrerà con una "ramanzina" interna al giocatore, oppure si procederà comunque ad una sanzione nei suoi confronti, a dimostrazione che alla Juventus tutti sono uguali.