Cristiano Ronaldo ha trovato il gol anche in Juventus-Fiorentina. Il campione bianconero ha messo la sua firma sul risultato dell'anticipo delle 12.30 della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, realizzando in maniera impeccabile due calci di rigore. Prosegue il momento magico del bomber che è andato in rete per la nona partita consecutiva eguagliando David Trezeguet. Nel mirino a quota 11 partite ci sono Quagliarella e Batistuta.

Cristiano Ronaldo in gol per la nona partita di fila in Juventus-Fiorentina

Non si ferma più Cristiano Ronaldo. Prosegue l'eccezionale momento di forma del campione della Juventus che ha trovato la rete anche contro la Fiorentina. Il bomber ha realizzato due calci di rigore firmando l'ennesima doppietta della sua carriera, e andando così a segno per la nona partita di fila. Numeri notevoli per il giocatore simbolo della squadra di Sarri, che ha firmato il 32° gol stagionale, il 28° con la maglia della Juventus. CR7 ha letteralmente cambiato marcia dopo un novembre tutt'altro che brillante. 14 gol in 9 partite per un calciatore che sta vivendo un inizio di 2020 da incorniciare, con la Juve che può sorridere in vista del ritorno in campo in Champions

Cristiano Ronaldo mette nel mirino il record di Quagliarella e Batistuta

Grazie alle 9 partite di fila con gol, Cristiano Ronaldo ha superato Paulo Vitor Barreto ex bomber del Bari e l’ex Cagliari Muzzi che si sono fermati a quota 8. Raggiunta una grande gloria della Juventus ovvero David Trezeguet, che nella stagione 2005-2006 aveva trovato la via della rete in 9 partite di fila, contro Milan, Livorno, Roma, Treviso, Fiorentina, Cagliari, Lazio e Siena. Nel mirino del portoghese ora ci sono Gabriel Omar Batistuta e Fabio Quagliarella: entrambi hanno segnato per 11 partite consecutive, 13 gol per la leggenda viola, 14 per il bomber della Sampdoria