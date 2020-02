Cristiano Ronaldo inarrestabile. Il bomber della Juventus contro il Verona è andato a segno per la decima partita di fila. Eccezionale lo score di CR7 autore di una vera e propria prodezza al Bentegodi. Numeri da urlo per il campione bianconero che ha superato il record di David Trezeguet, mettendo nel mirino Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta che hanno messo a segno una striscia di 11 gare con almeno una rete all'attivo.

Cristiano Ronaldo, gran gol in Verona-Juventus

Anche sul campo del Verona, Cristiano Ronaldo ha timbrato il cartellino del gol. Il bomber portoghese ha dimostrato ancora una volta di vivere un momento di forma eccezionale. Una rete splendida quella di CR7 che ha preso palla, si è involato verso la porta avversaria, disorientato un avversario con il suo proverbiale doppio passo, trovando poi l'angolino. Splendida l'azione individuale del portoghese che ha dimostrato di non accusare la stanchezza per la trasferta sanremese al fianco della sua Georgina.

Cristiano Ronaldo, decima partita di fila con almeno un gol all'attivo

Per Cristiano Ronaldo, sempre più uomo simbolo della Juventus, si tratta della decima partita di fila con almeno un gol all'attivo. Numeri impressionanti per il portoghese che ora ha staccato Trezeguet, mettendo nel mirino Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta che detengono il record del maggior numero di match consecutivi in gol, a quota 11. Già nella prossima sfida di campionato dunque potrebbe esserci l'aggancio. Ha cambiato marcia CR7 dopo una prima parte di stagione deludente, e un novembre tutt'altro che brillante. 15 gol in 10 partite per un giocatore protagonista di un avvio di 2020 da urlo, che non può che essere di buon auspicio in vista del ritorno in campo in Champions League, con la sfida con gli ottavi con il Lione alle porte

