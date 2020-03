in foto: Foto https://twitter.com/juliovacacela

Ha regalato spettacolo anche in carcere Ronaldinho. L'ex stella brasiliana ha partecipato ad un torneo di calcetto organizzata dalla casa circondariale in cui è detenuto per la questione dei passaporti falsi. Dopo aver "dribblato" la regola di non poter segnare gol, l'ex di Barcellona e Milan ha trascinato la sua formazione al successo. Gol, giocate e assist per l'ex campione che ha sfruttato un paio di scarpini prestatigli da un agente penitenziario. Il premio per la vittoria? Oltre ad un piccolo trofeo, anche un maialino di 16 kg.

Ronaldinho show in carcere, vince un torneo di calcetto

In attesa di tornare davanti ai giudici del tribunale nella giornata di martedì prossimo, Ronaldinho si è divertito giocando a calcetto nel carcere in cui è detenuto in Paraguay. Un "invito a nozze" per Dinho che ha preso dunque parte ad un mini-torneo di futsal organizzato all'interno della struttura. La regola iniziale per lui era quella di non poter segnare gol, ma quando Dinho è sceso in campo, tutto è passato in secondo piano, con compagni e avversari che hanno preferito assistere allo show. Alla fine, come da previsione a trionfare è stata la formazione dell'ex calciatore che, come mostrato in alcuni scatti circolati sul web e sui social, è apparso sorridente.

Ronaldinho vince torneo di calcetto in carcere, il trofeo è un maialino

La sua squadra ha vinto la finale 11-2, e al termine del match è scattata la foto di gruppo con tanto di trofeo in primo piano. Ma non finisce qui, perché come riportato dalla stampa paraguaiana, Ronaldinho che ha giocato con degli scarpini particolari prestatigli da un poliziotto (e destinati ad essere conservati gelosamente) e i suoi compagni di team, hanno vinto anche un altro premio speciale, ovvero un maialino da 16 chili.