Sta assumendo i contorni di una ‘spy story' la vicenda che vede protagonista Ronaldinho e il fratello Roberto de Assis Moreira. A poche ore dalla loro ‘scarcerazione', i due sono stati infatti nuovamente fermati dalla polizia paraguaiana che solo pochi giorni fa li aveva prelevati dal loro albergo di Asuncion con l'accusa di essere entrati nel Paese con passaporti falsi. In seguito alle prime indagini e ad un lungo interrogatorio, nel quale avevano ammesso la loro colpevolezza e collaborato con la giustizia, Ronaldinho e suo fratello erano poi stati rilasciati dalle autorità del Paraguay.

Quando sembrava essere tornato tutto alla normalità, per l'ex attaccante del Milan e per il suo agente è invece arrivato questo nuovo colpo di scena. Sbarcati nel paese sudamericano per un evento promozionale legato al libro di Dinho ("Genius of Life') e per partecipare anche ad un appuntamento a scopo benefico, i due si stavano preparando per il rientro in Brasile ma non hanno fatto in tempo a chiudere le valigie che sono stati nuovamente arrestati dalla polizia paraguaiana.

La nuova accusa per Ronaldinho e il fratello

I due brasiliani dovranno essere nuovamente interrogati (questa volta dal procuratore legale) e aspettare la decisione della giustizia locale, che nei prossimi giorni dovrà confermare o meno lo stato di arresto. L'ultima notizia arrivata da Asuncion ha ovviamente colpito i tifosi brasiliani. In molti si sono chiesti perché utilizzare un passaporto falso quando basta la carta d'identità per entrare in Paraguay, altri invece sono rimasti spiazzati dalla teoria rilanciata dal giornale paraguaiano "ABC Color" che ha parlato di una presunta accusa di riciclaggio nei confronti di Dinho, Roberto e dell'imprenditrice locale Dalia Lopez.