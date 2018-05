"Fai tanto, tanto sesso". Se credete che un consiglio del genere a Gabriel Jesus lo abbia dato un'amica molto disinibita vi sbagliate. La persona che ha sussurrato queste parole è un campione della Seleçao, Romario. E lo ha fatto a fin di bene, dice l'ex calciatore che ha preso cuore le sorti di uno dei talenti verde-oro più attesi in occasione della prossima Coppa del Mondo in Russia. E' l'attaccante del Manchester City che a 21 anni Pep Guardiola ha messo in cima al tridente della propria macchina da guerra al punto da oscurare anche un pezzo da novanta del calibro di Sergio Aguero. O Baixinho (il piccolo, il soprannome dell'ex giocatore) parla senza filtri nell'intervista rilasciata ai media brasiliani e nulla lascia sfuggire: dalle voci sulle storie più piccanti che lo hanno riguardato direttamente fino alle opinioni più tecniche sul prossimo Mondiale che si appresta a disputare la nazionale.

Lui che, complice l'attesa snervante all'antidoping, pensò bene di ingannare il tempo facendo sesso nello spogliatoio del Maracanà. Lui che fuggì dal ritiro della Seleçao perché quando natura chiama e al cuor non si comanda allora trovi la scappatoia giusta per eludere il controlli del ct e raggiungere l'amata. Lui che ha diviso spesso la propria fama di attaccante tanto letale in area di rigore quanto ‘bomber' tra cosce e lenzuola nulla ha trovato di meglio da raccomandare al ragazzo, Gabriel Jesus. Hai problemi di concentrazione? Scopa. L'ansia rischia di fare brutti scherzi? Scopa. Sei troppo preoccupato per la partita che ti aspetta? Scopa. La versione hot del certosino ‘ora et labora'.

Fai tanto, tanto sesso – ha ammesso Romario -. Fare l'amore è uno dei miei suggerimenti, oltre che sfruttare al massimo i giorni liberi perché così potrà anche concentrarsi meglio nei giorni delle partite e durante i match stessi.

La vita da bomber (tra cosce e lenzuola) di Romario

Sciupafemmine. In Italia verrebbe chiamato così Romario che ha sempre avuto un debole per il gentil sesso, il sorriso dolce, le curve generose (e pericolose), gli occhi dolci e la sensualità affascinante. Tra le sue conquiste, anche quando ha lasciato il calcio e poi s'è dato alla politica (nel 2010 venne eletto in Parlamento tra le fila del Partito Socialista brasiliano), fece molto discutere la scelta di avere come collaboratrice di fiducia Marcia Magalhaes, allora giornalista sportiva ed eletta Miss Atletico Paranaense.

Più recente, invece, è la storia con la modella americana Dixie Pratt più giovane di lui di quasi 30 anni. Lei 19enne lui poco meno che 50enne: si conobbero nel 2015 e lei si trasferì in Sudamerica per stare accanto al proprio amore prima di scoprire che era un calesse. "Posso dire solo cose belle di Romario. Ma è nato per stare da solo", disse la ragazza dopo una relazione durata meno di un anno.