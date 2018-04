Mercoledì sera la Roma andrà in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions con il Barcellona. Un incrocio di calendario durissimo per i giallorossi e dall'esito già scritto sulla carta. Sembra impossibile fermare Messi e la macchina perfetta blaugrana che si sublima in attacco (anche) nella capacità del ‘pistolero' Suarez di essere letale in zona gol. Sembra… ma non lo è, non può esserlo per una formazione che in Coppa ha mostrato già di essere capace di sovvertire ogni pronostico: in pochi avrebbero scommesso sulle opportunità dei capitolini di superare la fase a gironi e poi addirittura gli ottavi, eppure così è stato. Merito di un gruppo compatto e di un attaccante, Dzeko, che in Europa fa ancora la differenza.

La situazione infortunati. Gli stimoli non mancano di certo e al Camp Nou l'accoglienza sarà caldissima, uno stadio intero spingerà la squadra di Eusebio Di Francesco all'impresa. Il punto è: in che condizioni arriva alla sfida di Coppa? Tre le spine nel fianco, una in particolare: Radja Nainggolan che domenica scorsa – sia pure a scopo precauzionale – ha abbandonato il campo dopo appena quindici minuti per un colpo preso alla coscia.

Risentimento muscolare, le condizioni del belga. Il ninja ha un carattere da guerriero, farà di tutto per essere in campo a Barcellona. Nella giornata di domenica il centrocampista belga, assieme a Cengiz Ünder – anche lui a rischio per la trasferta in Catalogna – si è sottoposto ad accertamenti per valutare l'entità del risentimento muscolare al flessore destro (conseguenza di un trauma contusivo rimediato contro il Bologna). A chi gli chiedeva quali fossero le sue sensazioni ha replicato con fiducia. "Se ce la faccio per essere in campo a Barcellona? Vediamo come reagisco, c'è ancora tempo per recuperare".

Pellegrini e Ünder in dubbio. Nainggolan si allenerà anche oggi a Trigoria: il programma dello staff medico per lui e per Pellegrini prevede una parte di lavoro in gruppo e una parte da svolgere in forma individuale. Situazione differente invece per Ünder che eseguirà solo un allenamento personalizzato, fattore che rispetto agli altri due compagni in dubbio lo tiene quasi fuori dal novero dei titolari. Le prossime ore saranno decisive al riguardo.