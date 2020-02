Annuncio di mercato importante della Roma. La relazione semestrale del club, ha offerto ai giallorossi l'occasione per comunicare il riscatto di due giocatori arrivati nella scorsa estate. Si tratta di Jordan Veretout e Gianluca Mancini che sono stati acquistati dal club a titolo definitivo. Una buona notizia alla luce dell'importante contributo garantito finora dagli ormai ex Fiorentina e Atalanta alla prima stagione in terra capitolina

Roma, ufficiale il riscatto di Mancini e Veretout

La Roma nel comunicato ufficiale relativo alla relazione semestrale del club ha annunciato il riscatto di Jordan Veretout dalla Fiorentina e Gianluca Mancini dall'Atalanta. Nella nota si legge infatti che si sono verificate "le condizioni contrattuali per la trasformazione dell'acquisto temporaneo in definitivo" dei due calciatori che in questa prima parte di stagione si sono dimostrati due perni della rosa di Paulo Fonseca.

Quanto è costato alla Roma Jordan Veretout sul mercato

33 presenze, 3 gol e un assist per Jordan Veretout in stagione con la maglia della Roma. Un acquisto fortemente voluto dal club capitolino, che ha beffato la concorrenza di Napoli e Milan. Era stato prelevato con la formula del prestito da un milione di euro, con obbligo di riscatto esercitato per 16 milioni di euro. A questa cifra bisognerà aggiungere un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro legati a determinati bonus.

Le cifre del riscatto di Gianluca Mancini

Contributo importante, anche quello garantito da Gianluca Mancini che Fonseca ha sfruttato sia come difensore che come centrocampista. Per il giovane talento, che ha collezionato 31 presenze, la Roma ha versato nelle casse dell'Atalanta 2 milioni di euro per il prestito, più ulteriori 13 per l'acquisto a titolo definitivo. Per quanto riguarda i bonus invece, possibile un corrispettivo di 8 milioni di euro.